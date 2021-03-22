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США пригрозили Индии санкциями за покупку российских систем С-400
10:45 22.03.2021 |
США призвали Индию отказаться от покупки российской зенитно-ракетной системы С-400. Министр обороны США и Индии Ллойд Остин и Раджнатх Сингх затронули этот вопрос во время встречи в Нью-Дели в субботу, 20 марта. Соединенные Штаты настоятельно призывают своих союзников и партнеров воздержаться от совершения покупок, которые вызовут санкции со стороны Вашингтона, заявил глава Пентагона журналистам.
Контракт на поставку С-400 в Индию был подписан в ходе переговоров Москвы и Нью-Дели на высшем уровне осенью 2018 года. Первые поставки ожидаются до конца текущего года. Индия уже перевела российской стороне 800 млн долларов (около 670 млн евро).
Российская зенитно-ракетная система уже существенно осложнила отношения Соединенных Штатов и Турции. Вашингтон в ответ на покупку Анкарой четырех дивизионов С-400 исключил Турцию из числа партнеров программы производства новейшего истребителя F-35, а также отозвал предложение о поставках ракетных комплексов Patriot.
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