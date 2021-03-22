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Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось - МВФ
10:45 22.03.2021 |
Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось, однако неравномерно и с признаками роста разрыва между развитыми и развивающимися экономиками.
Как передаёт Укринформ, об этом говорится в заявлении первого замглавы Международного валютного фонда Джеффри Окамото.
«В январе мы прогнозировали глобальный рост (экономики - ред.) в 2021 году на уровне 5,5%, но появляются перспективы более сильного восстановления - благодаря дополнительным финансовым стимулам, особенно в США, и перспективам более широкой вакцинации», - сказал он.
В то же время восстановление глобальной экономики было неполным и неравномерным, «несмотря на более быстрое, чем ожидалось, восстановление во второй половине 2020 года, ВВП в большинстве стран остается существенно ниже докризисных показателей», - отметил Окамото.
Он также обратил внимание на то, что риски для восстановления экономики все еще остаются, в частности распространение новых штаммов коронавируса.
По прогнозам МВФ, совокупный доход на душу населения в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах, за исключением Китая, в период между 2020 и 2022 годом будет на 22% ниже, чем если бы пандемии коронавируса не было.
Это может привести к тому, что с начала пандемии за чертой крайней бедности окажутся почти 90 млн человек.
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