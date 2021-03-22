Финансовые новости
- |
- 22.03.21
- |
- 18:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Эрдоган в третий раз сменил главу Центробанка
08:16 22.03.2021 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в третий раз с 2019 года поменял председателя Центрального банка, в субботу, 20 марта, неожиданно отправив в отставку назначенного на эту должность в ноябре 2020 года Начи Агбала. Его преемником стал Сахап Кавчиоглу - профессор экономики из стамбульского университета Мармара.
В последнее время Агбал несколько раз резко поднимал базовую процентную ставку, объясняя это борьбой с инфляцией. 18 марта он распорядился повысить ее сразу на 200 базисных пунктов с 17% до 19%, ожидалось при этом повышение только на 100 базисных пунктов. Президент Эрдоган неоднократно призывал к понижению ставок. Новый глава турецкого Центробанка также выступает против повышения процентных ставок.
Череда отставок банкиров
Начи Агбал, занимавший в прошлом посты министра финансов и руководителя стратегического и бюджетного управления в администрации Эрдогана, сменил на этом посту Мурата Уйсала, который, в свою очередь, занял позицию руководителя главного финансового регулятора Турции в июле 2019 года и первым делом понизил базовую процентную ставку.
Возглавлявший турецкий Центробанк до этого Мурат Четинкая занимал эту должность с апреля 2016 года. Причиной его увольнения были разногласия с президентом Эрдоганом по поводу политики Центробанка - Четинкая отстаивал независимость этого института. Среди прочего Эрдоган неоднократно требовал понижения процентных ставок с целью стимулирования экономики, с чем был несогласен Четинкая.
Экономический кризис в Турции
Курс турецкой лиры стал снижаться в конце 2017 года. В 2018 году в Турции впервые за десять лет была зафиксирована рецессия, произошла обвальная девальвация лиры, а безработица достигла рекордных показателей. С 2018 года к настоящему времени лира потеряла половину своей стоимости по отношению к доллару.
Среди причин экономического кризиса в Турции эксперты называют "перегрев" экономики, допущенный Эрдоганом после 2016 года, когда в стране произошла попытка военного переворота. После этого президент Турции, среди прочего, стал пытаться урезать независимость Центрального банка.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вадим Денисенко: «За месяц количество людей, которые идут во внутреннюю эмиграцию, выросло на 6%»
|Правый поворот Зеленского не повлиял на избирателя Порошенко
|Позитив недели. Сенат США не забыл о $300 млн для Украины
|Привет Донбассу от Няши. Что означает новая риторика коллаборантки Поклонской
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Как Россия поддержала США и обидела Индию на афганской конференции
|Болгария высылает двух российских дипломатов
|ЕС ввел санкции в отношении представителей военной хунты Мьянмы
|ЕС впервые за 30 лет вводит санкции в отношении Китая
|ЕС заявил, что пока не может делиться вакцинами с бедными странами
|Еврокомиссия подала в Суд ЕС на Британию из-за освобождения от налогов в Гибралтаре
Это интересно
|BMW продолжит разрабатывать ДВС, несмотря на жесткие эконормы
|Украинцев предупредили о новом виде «интимного» мошенничества: будьте осторожны
|Россиянин Крючков признал вину в подготовке кибератаки на завод Tesla
|Электроседан Lucid Air первым получит поддержку объемного звука Dolby Atmos
|В Украине пресекли работу колл-центров, похищавших деньги под предлогом вложений в криптовалюту
|Facebook представила умный браслет, который сможет управлять предстоящими очками дополненной реальности
|BMW не планирует производить собственные электромобильные батареи — CNBC