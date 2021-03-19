Финансовые новости
- |
- 19.03.21
- |
- 13:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
После предложения Путина в Белом доме ответили, что Байден слишком занят
08:36 19.03.2021 |
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в четверг, 18 марта, отметила, что президент США Джо Байден вряд ли будет общаться с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. "Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах. Президент завтра будет в Джорджии и будет очень занят", - подчеркнула она.
При этом она напомнила, что Байден уже говорил с Путиным по телефону, хотя некоторые мировые лидеры еще не успели провести побеседовать с новым президентом США. Ранее Псаки дала понять, что Байден не жалеет о том, что фактически назвал Путина убийцей. По словам пресс-секретаря Белого дома, президент США "дал прямой ответ на прямо поставленный вопрос".
Путин выразил желание поговорить с Байденом "в прямом эфире"
Президент РФ Владимир Путин 18 марта заявил в эфире телеканала "Россия 24", что хотел бы обсудить с президентом США Джо Байденом двусторонние отношения, стратегическую стабильность, региональные конфликты и проблемы, с которыми сегодня сталкивается человечество, в том числе пандемию коронавируса.
"Нам есть, о чем поговорить, чем поделиться", - отметил Путин. "Но повторяю, если это будет прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире", - добавил он.
Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в министерстве по поручению Путина уже начали подготовку разговора с Вашингтоном, который, в соответствии с пожеланием российского лидера, мог бы состояться в пятницу, 19 марта, или понедельник, 22 марта.
Ранее, 17 марта, Джо Байден, в интервью американскому телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли Путина убийцей.
Реакция Путина на слова Байдена в его адрес
Ответ Байдена о том, что тот считает Путина убийцей, президент России прокомментировал 18 марта во время видеоконференции с представителями общественности аннексированного Россией Крыма. При этом он заявил следующее: "Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья".
Кроме того, Путин напомнил о "геноциде индейских племен" и "очень жестком периоде рабовладения" в истории США, а также об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. "Кто как обзывается, тот сам так называется", - добавил президент РФ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Бала: Заседание СНБО по Деркачу должно было состояться давно, но СБУ не тем занимается
|«Буки» и С-300 ремонту не подлежат. Почему мы хотим ЗРК NASAMS, и кто нам их продаст
|Курс доллара на межбанке опустили из-за локдауна в Киеве и слухов о валютной распродаже «Нафтогаза»
|«Возмещение ущерба». Как Путин будет выжимать из Зеленского воду в Крым
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Молдове кандидатом в премьеры выдвинули посла в России
|Дипломаты США и КНР публично обменялись жесткими обвинениями
|После предложения Путина в Белом доме ответили, что Байден слишком занят
|Почему Украине не удалось избежать конфронтации с Ираном
|Госдеп США пригрозил санкциями компаниям, достраивающим «Северный поток-2»
|Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования
|В Сенате США внесли законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности
Это интересно
|Alibaba перестал быть крупнейшим китайским онлайн-ретейлером — его потеснил Pinduoduo
|BMW раскрыла внешность электрического лифтбека i4
|Американец взял на тест-драйв BMW и на ней же поехал грабить банк, чтобы выкупить ее у дилера
|Мировые продажи предметов искусства упали на 22% в 2020 году - эксперты
|Китайские кибершпионы похищают данные о 5G по всему миру
|В главном браузере Microsoft появился детский режим
|Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания