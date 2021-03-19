В ООН улучшили прогноз роста мировой экономики

Рост мировой экономики по итогам 2021 года может составить 4,7% по сравнению с прошлым годом.

Как передает Укринформ, об этом говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Отмечается, что в сентябре прошлого года эксперты ООН прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 4,3%.

Улучшение прогноза связано с более сильным экономическим восстановлением в Соединенных Штатах, где отмечается прогресс с вакцинацией от коронавируса и недавним объявлением о мерах стимулирования экономики в объеме 1,9 трлн долларов США.

В то же время, по данным UNCTAD, к концу 2021 года мировая экономика не досчитается более 10 триллионов долларов, которые она могла бы получить при сохранении тенденций роста, имевших место в мире еще до пандемии коронавируса (COVID-19).

«Ошибочное возвращение к жесткой экономии после глубокой и разрушительной рецессии является главным риском для нашего мирового мировоззрения», - говорится в отчете.

Как сообщал Укринформ, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%, что на 0,3 п. п. выше октябрьского прогноза.