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Испания четвертой в ЕС узаконила эвтаназию
18:16 18.03.2021 |
Испания присоединилась к немногим странам мира, которые узаконили эвтаназию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Конгресс депутатов, 202 голосами "за", 141 "против" и двумя "воздержались", одобрил соответствующий закон, инициированный Испанской социалистической партией, который вступит в силу в течение трех месяцев.
Чтобы просить об эвтаназии, лицо должно "страдать тяжелой и неизлечимой болезнью или серьезным, хроническим и недееспособным состоянием", что приводит к "невыносимым страданиям".
Закон регулирует как саму эвтаназию - "непосредственный ввод вещества пациенту компетентным медицинским работником", так и то, что называют самоубийством с медицинской помощью - "рецепт или предоставление медработником пациенту вещества, чтобы он мог самостоятельно вводить его, чтобы вызвать собственную смерть".
С утверждением закона Испания присоединяется к небольшой группе стран, в которых регулируется эвтаназия. До сих пор эвтаназия была законной в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Канаде.
В Португалии Конституционный суд выступил против такого закона, тогда как в Колумбии практика является законной, но не регулируется законодательно. В Новой Зеландии соответствующий закон должен вступить в силу в ноябре. В некоторых штатах США и Австралии такая практика также разрешена.
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