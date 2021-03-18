ЕС заморозил планы санкций против Турции из-за улучшения отношений - СМИ

Европейский союз заморозил планы включения в санкционный список руководства нефтяной корпорации Турции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех дипломатов ЕС, передает "Европейская правда".

В декабре лидеры ЕС предложили заморозить активы и запретить въезд руководству турецкой нефтяной корпорации за "несанкционированные буровые действия" Турции для разведки природного газа в спорных водах в восточном Средиземноморье.

ЕС также согласился рассмотреть более жесткие экономические санкции на саммите 25-26 марта.

Но более конструктивный тон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана этого года, поддержка канцлером Германии Ангелой Меркель примирения и первые прямые переговоры между старыми врагами Турцией и Грецией за последние пять лет помогли изменить настроение.

Новая администрация президента США Джо Байдена также призвала Брюссель не вводить санкции в то время, когда Турция, союзник НАТО и страна-кандидат в ЕС, проявляет большую готовность к компромиссам, заявили европейские и американские дипломаты.

"Работа над дополнительными черными списками турецких лиц прекратилась, и мы уже не говорим об экономических санкциях", - сказал один дипломат ЕС.

Второй дипломат ЕС заявил, что работа "никогда на самом деле не начиналась", а третий сказал, что "дипломатический путь имеет приоритет".

Внешнеполитическая служба ЕС отказалась комментировать информацию о санкциях.