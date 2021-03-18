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Евросоюз прокомментировал слова Байдена о Путине-убийце
15:43 18.03.2021 |
В Европейской комиссии заявили, что как президент страны Владимир Путин несет ответственность за политику и действия российских властей.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в среду на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Набила Массрали.
Так она ответила на вопрос, соглашается ли глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель с обвинениями президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина.
"К сожалению, есть длинный список успешных и неудачных покушений, совершенных против критиков и независимых лиц в России, включая политиков и журналистов. Многие из этих дел не были расследованы, остаются нерешенными, а виновники не привлечены к ответственности", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопросы.
Она напомнила, что в деле о покушениях на Алексея Навального и Сергея и Юлию Скрипаль ЕС ввел санкции против лиц, принадлежащих к российской военной разведке или конкретным институтам химических исследований в России.
"Российские власти также осуществили незаконные действия в Украине и сыграли четкую роль в других конфликтах в соседних странах с ЕС и за их пределами. Как президент Российской Федерации Владимир Путин в конечном итоге несет ответственность за политику и действия российских властей", - заявила пресс-секретарь.
Как сообщалось, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отправится в Москву для консультаций после последних заявлений президента США Джо Байдена, что РФ заплатит за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах.
Вызов посла происходит после выхода в эфир интервью Джо Байдена, в котором он заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.
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