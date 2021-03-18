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ЕС учредил единый инструмент внешнего финансирования для продвижения своих ценностей и интересов в мире
11:44 18.03.2021 |
Европейский союз объявил, что для продвижения своих ценностей и интересов в мире выделит в предстоящие семь лет 79,5 млрд евро посредством единого инструмента финансирования.
"Этот новый ключевой инструмент финансирования убедительно доказывает, что ЕС хочет стать глобальным игроком", - заявил действующий председатель Совета ЕС, министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва, представляя Инструмент соседства, развития и международного сотрудничества "Глобальная Европа".
Компромиссный текст постановления о его создании принял в среду Совет ЕС на уровне постоянных представителей (Coreper). Он согласован в контексте многолетнего рамочного бюджета ЕС (MFF) на 2021-2027 годы.
Новый инструмент внешнего финансирования объединит десять ныне существующих, а также Европейский фонд развития. Его создание упростит систему финансирования внешнеполитических проектов ЕС, международного сотрудничества и сотрудничества в целях развития, кризисного реагирования и миротворчества в странах-партнерах.
"С общим объемом ассигнований 79,5 млрд евро по текущим ценам новый инструмент будет охватывать сотрудничество ЕС со всеми третьими странами, тем самым позволяя ЕС эффективно отстаивать и продвигать свои ценности и интересы во всем мире, поддерживая глобальные многосторонние усилия", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Финансирование в рамках нового инструмента будет политически обусловленным, он будет основан на главных политических целях ЕС и согласован с партнерами. ЕС через него будет продвигать принципы многосторонности ("мультилатерализма"), свои стратегические приоритеты, включая цели устойчивого развития и выполнения Парижского соглашения по климату.
Фонд "Глобальная Европа" будет организован вокруг трех основных компонентов. Географический компонент будет способствовать сотрудничеству со странами-партнерами в регионе Европейского соседства (включая постсоветское пространство - ИФ), в Африке к югу от Сахары, Азиатско-тихоокеанском регионе, в Латинской Америке и Карибском бассейне. Тематический компонент будет финансировать цели устойчивого развития на глобальном уровне. Компонент быстрого реагирования предназначен для управления кризисами (включая миграционные), предотвращения конфликтов и миротворчества.
После юридической и лингвистической доработки документ будет окончательно принят в июне, но будет действовать ретроактивно с 1 января 2021 года.
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