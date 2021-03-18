Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2021г до 6,1% с 5,3%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП на 2021 год на фоне существенного усиления финансовой поддержки со стороны властей, адаптации экономик к социальному дистанцированию, а также наращиванию темпов вакцинации против COVID-19.

Глобальная экономика вырастет в текущем году на 6,1%, говорится в очередном докладе Global Economic Outlook (GEO). В декабре предполагалось повышение на 5,3%.

"Пандемия еще не закончилась, но, похоже, что мы вступили в заключительную фазу экономического кризиса", - полагает главный экономист агентства Брайан Коултон.

ВВП США, как ожидается, по итогам текущего года увеличится на 6,2% (ранее 4,5%), Китая - на 8,4% (8%) и еврозоны - на 4,7% (без изменения).

Рост экономик развивающихся стран без учета КНР предполагается на уровне 6% против ожидавшихся три месяца назад 5%.

"Основным фактором пересмотра нашего глобального прогноза является недавно принятый в США пакет финансовых стимулов, объем которого намного превзошел ожидания. Сумма в $1,9 трлн - это более 2,5% мирового ВВП", - говорится в сообщении Fitch.

О дальнейшем смягчении налогово-бюджетной политики также было объявлено в Великобритании, Италии, Японии, Германии и Индии.

По мнению аналитиков агентства, фискальная поддержка оказала мощное смягчающее воздействие на ситуацию в экономике в 2020 году.