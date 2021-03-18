В Нидерландах на выборах побеждает партия действующего премьера

В Нидерландах на парламентских выборах, состоявшихся в среду, 17 марта, праволиберальная Народная партия за свободу и демократию действующего премьер-министра страны Марка Рютте, как и ожидалось, одерживает убедительную победу.

Согласно первым экзитполам, обнародованным вечером 17 марта телеканалом NOS, эту партию поддержали 24 процента избирателей, благодаря чему она получит 36 мест во Второй палате нидерландского парламента. Что касается самого Марка Рютте, то этот результат поможет ему в четвертый раз подряд с ноября 2012 года занять пост премьер-министра королевства.

Неожиданностью стал выдающийся результат леволиберальной партии "Демократы-66" (D66), занявшей на выборах второе место, которое гарантирует ей 27 депутатских мандатов. Для сравнения: на прошлых выборах эта партия смогла получить лишь 19 мест. В свою очередь, правопопулистская Партия свободы под руководством Герта Вилдерса за четыре года потеряла часть поддержки избирателей и опустилась на третье место, получив 17 мандатов.

Выборы на фоне пандемии коронавируса

Из-за пандемии коронавируса парламентские выборы в Нидерландах проходили в этом году с соблюдением особых мер предосторожности. Чтобы добиться соблюдения социальной дистанции, избирательные участки разместили, кроме прочего, в зданиях церквей, театров и даже на кладбище. Кроме того, гражданам, входящим в группы риска, разрешили в этом году проголосовать заранее - 15 и 16 марта, а избиратели в возрасте от 70 лет впервые получили возможность отдать свой голос по почте.

На парламентских выборах 17 марта 2021 года, право на участие в которых имели около 13 млн подданных королевства, решалась судьба 150 депутатских мест во Второй палате нидерландского парламента.

В Нидерландах партиям не обязательно преодолевать пятипроцентный барьер, чтобы быть представленными в парламенте. Ожидается, что в этом году туда пройдут 17 партий, в том числе три с правоэкстремистской программой. В общей сложности эти три партии, согласно прогнозам, получат 27 мандатов. Это существенно больше, чем в 2017 году.

Возможный состав нового правительства Нидерландов

Неудачными результаты выборов можно считать для левых партий, социал-демократов, социалистов и "зеленых". Христианские демократы в Нидерландах набрали также несколько меньше голосов, чем на прошлых выборах.

В настоящее время в правительство Нидерландов, кроме партии Рютте, входят партии "Христианско-демократический призыв", D66 и "Христианский союз". Сохранит ли лидер Народной партии за свободу и демократию эту коалицию еще на четыре года, пока не известно.