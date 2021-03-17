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США расширяют санкции против РФ из-за отравления Навального
20:27 17.03.2021 |
США вводят новые экспортные ограничения в отношении РФ, мотивировав их использованием Россией химического оружия. Соответствующие документы в среду, 17 марта, разместили Министерство торговли США и Госдепартамент в сборнике официальных документов американского правительства - Федеральном реестре. Санкции вступят в силу 18 марта, когда эти документы будут официально опубликованы.
Как говорится в документе Министерства торговли США, запрет на продажу оружия России вводится в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия. Будет прекращена выдача лицензий или других разрешений на экспорт в Россию вооружения. В соответствии с этим же законом прекращается американское финансирование любых иностранных военных программ при участии России. Исключения сделаны, в частности, для "экспорта в рамках сотрудничества властей в космической сфере", а также для продукции, необходимой для "обеспечения безопасности гражданской авиации".
Отравление Навального ядом "Новичок"
Как отмечает Минторг США в сообщении на своем сайте, экспортные ограничения для России будут расширены в соответствии с решением госсекретаря от 2 марта 2021 года в связи с тем, что российское правительство, нарушая международное право, применяло химическое оружие против собственных граждан". В частности, указывается, что российское правительство после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипаль нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" в марте 2018 года в Великобритании снова применило его в августе 2020 года против российского оппозиционераАлексея Навального.
В свою очередь, Госдепартамент США внес изменения в режим экспортного контроля ITAR и включил Россию в список стран, на которые распространяется запрет в плане экспорта и импорта вооружений. Россия будет включена "в список стран, в отношении которых политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий и других разрешений на экспорт и импорт оборонных изделий и услуг оборонного назначения, если иное не предусмотрено", - говорится в документе. Кроме России, в перечень входят Афганистан, Гаити, Ирак, Ливан, Ливия, Сомали, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Кипр, Судан, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Южный Судан.
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