Финансовые новости
- |
- 17.03.21
- |
- 18:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нью-Йорк остается крупнейшим финцентром мира - Z/Yen
12:46 17.03.2021 |
Нью-Йорк остается лидером рейтинга крупнейших финансовых центров мира, которые раз в полгода публикует финансовая консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd.
Он обгоняет Лондон, занимающий вторую позицию, на 21 пункт. В свою очередь идущий на третьем месте Шанхай уступает британской столице всего лишь на 1 пункт, свидетельствуют данные индекса Global Financial Centres Index (GFCI).
Далее также с небольшими отставаниями следует целый ряд азиатских городов - Гонконг, Сингапур, Пекин, Токио и Шэньчжэнь. При этом японская столица потеряла сразу три позиции, в то время как другие города поднялись в рейтинге.
Только в конце Топ-10 присутствуют еще два представителя Европы - Франкфурт и Цюрих. При этом германский город вытеснил из "десятки" Сан-Франциско, поскольку, "вероятно, извлек выгоду из выхода Великобритании из Европейского союза", говорится в сообщении.
Казахский Нур-Султан опустился на четыре строчки - до 78-го места, Алма-Ата потеряла две позиции и теперь находится на 101-м месте. Баку упал на девять позиций - до 107-го места.
Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 29-м по счету), в него входят 114 городов. Последний рейтинг был составлен на основе опроса около 10,8 тыс. респондентов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден считает Путина убийцей, обещает последствия за вмешательство в выборы
|«Продавцы воздуха». Зачем власти проверяют энергокомпании и при чем здесь Коломойский
|Скандальная статистика: Как Россия оказалась в ТОП-3 импортеров украинского оружия
|Как будет развиваться роман «ЕС» со «Свободой» после решения Маруси Зверобой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Байден считает Путина убийцей, обещает последствия за вмешательство в выборы
|Разведка США: Путин утвердил вмешательство в выборы, чтобы навредить Байдену
|Нью-Йорк остается крупнейшим финцентром мира - Z/Yen
|«Северный поток - 2»: польза для климата или вред?
|ЕС принял постановление о борьбе с террористическим контентом в интернете
|Отчет разведки США: Россия и Иран пытались повлиять на исход выборов, но не смогли
Это интересно
|Восьмиядерный мобильный Core i7-11800H оказался на 15 % быстрее предшественника и смог догнать Ryzen 7 5800H
|Ядер меньше - цена выше. Представлены процессоры Intel Core 11 поколения на обновленной впервые за пять лет архитектуре
|Англия потратит €3 млрд на электрические и водородные автобусы
|Kia рассказала о дизайне будущих автомобилей на примере электрокара EV6
|Евросоюз возбудил крупное расследование в отношении рекламной политики Google
|Volkswagen снизит стоимость батарей для электрокаров
|Telegram привлек $1 млрд через облигации