«Северный поток - 2»: польза для климата или вред?

Цель немецкого правительства была амбициозной: в 2020 году суммарная эмиссия СО2 должна была быть в Германии на 40% меньше, чем она была в 1990-м. Цель достигнута, но, как признала 16 марта на пресс-конференции в Берлине министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze), только благодаря экономическому спаду, вызванному пандемией коронавируса.

Тем не менее в будущее она смотрит с оптимизмом и считает, что к 2030 году выбросы парниковых газов станут в Германии на 55% меньше, чем в год воссоединения страны, а к 2050-му экономика станет полностью СО2-нейтральной. Дополнительным объемам российского газа, которые, как ожидается, начнут поступать в Германию после введения в эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2", Шульц отводит при этом роль переходного энергоносителя.

Самое крупное сокращение эмиссии СО2 с 1990 года

В ноябре 2016 года правительство Германии приняло стратегический план "Защита климата 2050", предусматривающий целый ряд законодательных и рыночных мер, поощряющих переход на природоохранные технологии.

В результате, отметила Шульце, сокращение эмиссии парниковых газов пошло все быстрее и быстрее: в 2018 году - на 31% по сравнению с 1990-м, в 2019 - на 35%, в 2020 - на 40,8% или на 70 млн тонн.

"Это самое большое сокращение выбросов СО2 с момента воссоединения Германии, означающее, что мы все-таки достигли наших климатических целей, поставленных на 2020 год, - заявила министр. - При этом, разумеется, пандемия коронавируса сыграла свою роль, она усилила сокращение выбросов СО2".

Тише едешь - чище воздух

При этом наибольший - положительный с точки зрения защиты климата - эффект коронавирус имел в немецкой автотранспортной сфере. Легковой транспорт снизил в 2020 году эмиссию СО2 на 11% - за счет резкого из-за локдауна уменьшения поездок на длинные дистанции, грузовой - на 10%, что было обусловлено спадом производства и соответственно спроса на грузоперевозки.

На 54% в 2020 году сократился в Германии расход авиационного керосина, а число авиаперевозок уменьшились на 60%, что также способствовало сокращению выбросов СО2.

Эти цифры привел на пресс-конференции в Берлине глава Федерального ведомства по охране окружающей среды (UBA) Дирк Месснер (Dirk Messner). По его оценке, в общей сложности эмиссия СО2 в транспортной сфере оказалась в 2020 году на 19 млн тонн или на 11,4% меньше, чем в 2019-м. "Без коронавируса мы, скорее всего, не достигли бы поставленных на 2020 год климатических целей", - признал и он вслед за министром.

Вклад энергетической сферы в защиту климата

Но самый весомый вклад в защиту климата внес в прошлом году все-таки не коронавирус, а немецкая энергетика, которая, по данным Месснера, уменьшила эмиссию СО2 в 2020 году на 38 млн тонн или на 14,5% по сравнению с предыдущим годом. Директор UBA объясняет это, в частности, заметным подорожанием в 2020 году эмиссионных сертификатов до 40 с лишним евро за тонну, что побуждает владельцев энергетических концернов переходить с угля на газ.

А в будущем, подчеркнула Свенья Шульце, еще более заметный эффект даст принятое в прошлом году в Германии решение о постепенном отказе от угольной энергетики и поэтапном закрытии электростанций, работающих как на буром, так и на каменном угле.

"Первые угольные станции были отключены в конце 2020 года, в том числе 11, работавших на каменном угле, среди них - одна из самых современных, Морбург, - рассказала министр. - В 2019 году эти станции произвели в сумме свыше 10 млн тонн СО2, так что их остановка приведет к заметному сокращению общих выбросов СО2 в 2021 году".

Нужен ли российский газ на переходный период?

Отвечая на вопрос корреспондента DW о роли "Северного потока - 2" и газа вообще в немецкой стратегии защиты климата, Свенья Шульце заявила, что газ Германии нужен на переходный период и привела в пример сталелитейную промышленность.

"Сделать ее СО2-нейтральной не так-то просто. Для этого нам потребуется очень много водорода, которого у нас пока нет в достаточных количествах. Но важно уже сейчас начинать этот процесс. И газ - это то сырье, которое нам поможет на переходном этапе, - заявила министр. - Но мы станем свидетелями и отказа от газа".

Некоторые немецкие эксперты такую точку зрения не разделяют. Чтобы достичь климатических целей, указывают, например, авторы исследования Института немецкой экономики (DIW), необходимо к 2030 году уменьшить долю газа в энергетическом балансе вдвое, а к 2040-му вовсе от него отказаться. Для такой радикальной перестройки в энергетической сфере ЕС потребуются, правда, порядка трех триллионов евро, но два из них, подсчитали в DIW, можно изыскать за счет сокращения импорта нефти и газа.

Группа ученых из созданного в 2019 году в Германии, Австрии и Швейцарии движения Scientists for Future также не считает газ подходящим энергоносителем на то время, пока возобновляемые источники не смогут покрывать все потребности. "Природный газ не может быть технологией перехода в безуглеводородное будущее", - говорится в публикации на сайте движения.

Если учитывать утечки метана при добыче и транспортировке, указывают авторы, то "при определенных условиях природный газ может иметь столь же негативный климатический баланс, как и уголь".

Новые газопроводы Германии не требуются

Что же касается конкретно "Северного потока - 2", то даже некоторые сторонники газа в качестве переходной технологии не видят необходимости в новом трубопроводе. Европейский Союз и Германия способны в любой момент удовлетворить свои потребности в природном газе, дополнительных трубопроводов для этого не требуется, указывают эксперты по вопросам энергетики из DIW Франциска Хольц (Franziska Holz) и Клаудиа Кемферт (Claudia Kemfert). Они ссылаются на имеющиеся источники поставок газа - из Нидерландов, Великобритании, Норвегии, Северной Африки, три газопровода из России плюс будущие поставки СПГ из США.

С такой оценкой согласен и Тило Шефер (Thilo Schaefer) из Института немецкой экономики в Кёльне (IW). "Для обеспечения надежного снабжения (газом. - Ред.) "Северный поток - 2" не нужен", - констатирует он.