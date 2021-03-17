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Отчет разведки США: Россия и Иран пытались повлиять на исход выборов, но не смогли
08:16 17.03.2021 |
Как следует из рассекреченного отчета Национальной разведки США, Россия и Иран пробовали повлиять на исход президентских выборов 2020 года, однако при этом ни одно иностранное государство не пыталось подтасовать голоса, подделать бюллетени или внести изменения в результаты. СМИ сообщают, что уже на следующей неделе США объявят о новых санкциях. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения безосновательными.
Россия, как утверждают авторы отчета, в отличие от 2016 года, не пыталась взломать системы регистрации избирателей и учета бюллетеней, однако распространяла дезинформацию, чтобы повысить шансы Дональда Трампа на переизбрание.
Авторы отчета пришли к выводу, что президент России Владимир Путин лично санкционировал ведение широкой кампании по дискредитации кандидатуры Джо Байдена и оказанию влияния на ближайшее окружение Дональда Трампа.
Хотя в отчете не называются конкретные имена, речь, как пишет New York Times, судя по всему, идет в первую очередь о бывшем личном адвокате Трампа Рудольфе Джулиани, всеми силами развивавшем тему коррупции, в которую была предположительно вовлечена семья Байдена на Украине.
"Российские официальные лица, а также третьи лица, действующие в интересах Кремля, целенаправленно работали над тем, чтобы изменить американское общественное мнение", - говорится в документе.
Там упоминается о встрече украинского депутата, который в российских интересах пытался повлиять на предвыборную кампанию, с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Действия Деркача контролировал Путин, говорится в докладе.
По данным телеканала "Си-эн-эн", в связи с публикацией доклада уже на следующей неделе Белый дом объявит о новых санкциях против России.
Обвинения американской разведки во вмешательстве России в выборы безосновательны, заявили в посольстве России в США.
"Констатируем, что Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии", главная цель которой - поддерживать негативный фон вокруг России. Возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков", - заявили в российском посольстве.
В отчете американской разведки в основном повторяется то, о чем широко сообщалось еще год назад: что в 2020 году ни одна иностранная держава не пыталась вести широкомасштабную кампанию с целью повлиять на американских избирателей, подобную той, что предприняла в 2016 году Россия, совершив хакерскую атаку на ящик электронной почты Демократической партии и распространяя в соцсетях информацию, вносящую раскол в общество.
Упоминается в отчете и Китай, который, по мнению американских аналитиков, поначалу собирался повлиять на исход выборов, но потом решил, что такие попытки будут тщетными и могут даже привести к негативным для Пекина последствиям.
Часть этой информации была обнародована перед выборами прошлого года. Это свидетельствует о том, считает New York Times, что разведывательное сообщество постаралось учесть 2016 года, когда нежелание это сделать способствовало кампаниям дезинформации.
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