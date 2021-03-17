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Deutsche Bank поднял прогноз роста мирового ВВП в 2021г до 6,8% с 5,9%
18:04 16.03.2021 |
Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост мирового ВВП на 6,8% в 2021 году и на 4,6% в следующем году, сообщается в отчете банка.
Это лучше ноябрьских оценок, которые составляли соответственно 5,9% и 4,5%.
Благоприятными факторами для экономики эксперты называют значительный прогресс в контроле над пандемией COVID-19 и вакцинация, которая может привести к коллективному иммунитету в ближайшее время, а также широкомасштабные меры финансовой поддержки в США и Европе. Кроме того, аналитики указывают на огромные накопленные сбережения и отложенный спрос, которые будут освобождаться по мере прогресса в вакцинации.
Локомотивами глобального подъема в этом году станут Китай, Индия и США, отмечается в сообщении.
Аналитики ожидают ускорения темпов роста потребительских цен этим летом, однако скачок инфляции, скорее всего, будет временным.
Рост глобального ВВП в первом квартале текущего года составит 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, во втором квартале - 1,4%, в третьем - 1,8%, в четвертом - 1,3%, прогнозирует DB.
Экономика США увеличится соответственно на 1,5%, 2,1%, 2% и 1,7%. В Китае ожидается подъем на 1,6%, 1,5% 1,4% и 1,3% соответственно.
Согласно базовому прогнозу, безработица в США в текущем году составит 5,2% и в 2022 году - 3,8%, в Германии - соответственно 4,2% и 4%, в Великобритании - 6,1% и 6,3%, в Японии - 3,1% и 2,8%, в еврозоне - 8,5% в оба года.
Прогноз роста ВВП (в %):
|Страна/регион
|2020г
|2021г
|2022г
|старый
|новый
|старый
|новый
|Мир
|-3,1
|5,9
|6,8
|4,5
|4,6
|США
|-3,5
|4,0
|6,6
|4,0
|4,7
|Великобритания
|-9,9
|4,6
|5,7
|4,5
|4,8
|Еврозона
|-6,8
|5,6
|4,6
|4,4
|4,8
|Германия
|-4,9
|4,5
|3,7
|4,0
|4,2
|Франция
|-8,2
|6,6
|6,2
|4,5
|4,5
|Италия
|-8,9
|5,5
|4,9
|4,3
|5,1
|Австралия
|-2,4
|2,1
|4,1
|2,3
|3,8
|Япония
|-4,9
|2,1
|2,7
|2,2
|2,3
|Китай
|2,3
|9,5
|10,0
|5,6
|5,6
|Южная Корея
|-1,0
|3,2
|3,8
|3,5
|3,5
|Индия
|-7,1
|7,9
|10,2
|6,2
|5,6
|Россия
|-3,1
|2,6
|2,9
|2,8
|2,5
|Турция
|1,8
|4,5
|5,1
|4,0
|4,1
|ЮАР
|-7,0
|2,5
|3,5
|2,5
|2,3
|Бразилия
|-4,1
|3,2
|2,9
|2,0
|1,7
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