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Страны НАТО увеличили расходы на оборону, несмотря на пандемию
16:47 16.03.2021 |
Несмотря на сильное сокращение налоговых поступлений из-за пандемии коронавируса, государства НАТО в минувшем году выделили на военные нужды почти 1,1 трлн долларов - на 2,7 процента больше, чем годом ранее, следует из обнародованного во вторник, 16 марта, доклада генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
Наибольший прирост расходов - 3,9 процента - зафиксирован в США, которые уже длительное время пытаются добиться более сбалансированного распределения расходов на оборону между странами-членами НАТО. В 2020 году США выделили на военные нужды около 785 млрд долларов. Это почти в 2,4 раза больше, чем все остальные 29 стран-партнеров, вместе взятые, и самая высокая доля ВВП (3,7 процента).
Неравномерное распределение расходов на оборону
США добиваются, чтобы партнеры по НАТО как можно скорее начали выделять на оборону не менее 2 процентов своего ВВП. В минувшем году лишь десять государств альянса достигли этой цели - Словакия, Греция, Великобритания, Румыния, Польша, Франция, Норвегия, Эстония, Латвия и Литва.
Германия по-прежнему далека от выполнения требований США: в 2020 году она выделила на оборону 51,6 млрд евро - 1,56 процента ее ВВП. Эксперты, однако, отмечают, что и этой цели Берлину удалось достичь лишь благодаря обвалу экономики из-за пандемии коронавируса: до кризиса прогнозировалось, что в 2020 году расходы ФРГ на оборону составят лишь 1,42 процента ВВП.
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