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Регулятор ЕС не видит причин отказываться от вакцины AstraZeneca
15:59 16.03.2021 |
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не располагает на настоящий момент доказательствами того, что вакцина от COVID-19 британско-шведского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета может вызвать заболевание тромбозом. Об этом заявила глава EMA Эмер Кук во вторник, 16 марта. По ее словам, количество случаев проявления таких побочных эффектов невелико по сравнению с общим числом привитых и преимущества препарата превышают риски.
Ранее появились сообщения о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины AstraZeneca, в связи с которыми Германия, Франция, Италия, Нидерланды и ряд других стран приостановили ее применение. В частности, в ФРГ три из семи выявленных случаев тромбоза церебральных вен среди привитых привели к смерти пациентов. В Австрии 49-летняя медсестра умерла от проблем со свертыванием крови через 10 дней после прививки, а у ее 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия легочной артерии.
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