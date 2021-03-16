Англия потратит €3 млрд на электрические и водородные автобусы

В Англии 15 марта был озвучен план широкомасштабного обновления системы автобусного сообщения на сумму €3 млрд ($4,16 млрд). Британское правительство охарактеризовало его как «самую амбициозную реформу [транспортного] сектора, которая будет проведена при жизни последнего поколения», передает CNBC.

Новая стратегия направлена на предоставление пассажирам более надежных и более доступных услуг. Кроме того, предусматривается сокращение интервалов движения и переход на машины с нулевым уровнем выбросов.

Правительство намерено выпустить на маршруты 4 тыс. электрических и/или водородных автобусов, ввести бесконтактную оплату всех услуг и создать «сотни миль новых автобусных полос».

Правительство также заявило, что оно «переведет города и регионы по всей Англии на автобусы с нулевым выбросом» и откажется от продажи новых автобусов с дизельным двигателем. Консультации по последнему вопросу начались сразу после публикации документа.

Кроме того, «фонд сельской мобильности» в размере €20 млн направит часть средств на обслуживание тех районов страны, где более традиционные предложения не работают. Правительство заявило, что такой услугой смогут воспользоваться пассажиры, использующие приложение для бронирования микроавтобусов. Подобная система уже внедрена в некоторых частях Англии.

«Качество автобусных перевозок не должно зависеть от того, где вы живете, - говорится в заявлении министра транспорта Великобритании Гранта Шаппса. - Каждый заслуживает доступа к дешевым, надежным и быстрым автобусам».

Объявленные 15 марта планы британского правительства встретили сопротивление со стороны профсоюза Unite. Его представитель Бобби Мортон утверждает, что услуги на основе [мобильных] приложений «приведут к сокращению занятости водителей и превратятся в дорогостоящую двухуровневую услугу, из которой будут исключены пассажиры, не владеющие цифровой информацией».