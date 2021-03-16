США потратят $150 млн на кибербезопасность Microsoft

Корпорация Microsoft определена в качестве одного из главных получателей федеральной помощи, выделенной правительством США на повышение безопасности компьютерных сетей в стране, и может рассчитывать на предоставление ей $150 млн.

Как сообщило в понедельник агентство Reuters, эта сумма составит около четверти всего предусмотренного Вашингтоном объема субсидий на повышение кибербезопасности.

Оправданность такой помощи объясняется двумя дерзкими и масштабными нападениями, которым только за последний год подверглись компьютерные сети нескольких десятков стран. Учитывая эти нападения, чиновники решили оказать помощь профильным компаниям, которые специализируются в сфере обеспечения кибербезопасности.

Однако, отмечает Reuters, выбор адресатов помощи одобрили далеко не всем законодателями. Некоторым из них, как стало известно агентству, не понравилось то, что одним из главных ее получателей определена Microsoft, которая, получается, еще и выиграет от того, что предоставила своим клиентам недостаточно защищенное ПО.