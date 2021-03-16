ЕС ввел новую систему контроля за импортом: как изменятся таможенные правила

Еврокомиссия объявила о начале новой системы контроля за импортом, который попадает в ЕС через внешние границы, что должен стать важной составляющей реформирования и укрепления Таможенного союза ЕС.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

«Европейская комиссия начала сегодня новую систему контроля за импортом (ICS2), что означает значительное усиление«первой линии обороны» Таможенного союза против угроз в сфере безопасности и безопасности товаров, которые незаконно попадают в ЕС через внешние границы. В течение первой фазы эта система будет сосредоточена на почтовых и экспресс-доставках, которые попадают в ЕС воздушным транспортом, до того, как ICS2 будет применена ко всем разновидностям грузового транспорта», - говорится в сообщении.

Как отмечается, новая система контроля за импортом постепенно будет заменять существующие таможенные механизмы ЕС по контролю за безопасностью и безопасностью импорта, это будет происходить с 15 марта 2021 года до 1 марта 2024 года. На первом этапе она охватит почтовые и экспресс-доставки, на втором, к марту 2023 года - грузовые воздушные перевозки, а в марте 2024 года - морской, железнодорожный и дорожный транспорт.

В основе обновленной системы - улучшение контроля и обмена данными о происхождении товаров и звеньев поставки. Наряду с «обычными» процедурами новая система впервые будет включать возможность оперативного анализа рисков, который будет осуществляться в режиме реального времени. Это предполагает введение единой электронной базы данных и обмена информацией о существующих рисках и торговых операций, тесное сотрудничество между структурами Еврокомиссии, таможенными органами стран-членов и представителями бизнеса.

Как сообщалось, ЕС, страны-члены и уполномоченные органы защиты прав потребителей проводят целенаправленную политику по контролю за безопасностью и безопасностью товаров, попадающих на общий рынок ЕС. На уровне Евросоюза введен механизм быстрого оповещения о появлении на рынке поддельных или опасных товаров. Большинство контрафактной или незаконной продукции, произведенной за рубежом, изымается на таможенных границах Евросоюза.