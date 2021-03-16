Великобритания намерена отойти от норм GDPR ради экономического роста

Власти Великобритании стремятся отклониться от правил Общего регламента по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) ЕС с целью найти «золотую середину», которая будет стимулировать экономический рост после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщил министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Джеймс Доуден (Oliver James Dowden), власти не намерены смягчить стандарты защиты данных, а лишь изучат способы корректировки правил там, где могут быть возможности для стимулирования экономического роста.

Великобритания планирует реформировать закон о защите данных, чтобы обеспечить более свободный поток информации и стимулировать рост цифровой экономики.

«Существует золотая середина, благодаря которой Великобритания сохранит многие сильные стороны GDPR с точки зрения обеспечения безопасности людей в отношении их данных. Но есть области, в которых мы можем добиться большего прогресса», - приводит слова Доудена информагентство Reuters.

Как отметил Доуден, Великобритания может действовать быстрее, чем ЕС, в вопросах заключения сделок по обмену данными со странами, не входящими в ЕС.

«При разработке правил мы можем придерживаться чуть менее европейского подхода, изложенного в GDPR, сосредоточив больше внимания на результатах, которые мы хотим получить, а не на бремени правил, налагаемых на отдельные компании», - пояснил Доуден.