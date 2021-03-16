Финансовые новости
- |
- 16.03.21
- |
- 09:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Без «Катюши» на Олимпиаде. России запретили исполнять популярную песню вместо гимна
17:28 15.03.2021 |
Российские спортсмены и чиновники недовольны отказом Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне разрешить России использовать песню "Катюша" на Олимпиадах в Токио и Пекине. Из-за нарушения антидопинговых правил российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом и использовать гимн страны до середины декабря 2022 года.
Как сообщает издание Inside the Games , в ответ на его запрос CAS заявил, что запрет "должен распространяться "на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее, и это касается "Катюши".
"Российский национальный гимн (или любой другой гимн, который ассоциируется в Россией) не должен официально проигрываться или исполняться на каких бы то ни было официальных мероприятиях или на объектах, контролируемых стороной, подписавшей соглашение, или официальным организатором мероприятия. Речь идет, в том числе, о церемониях открытия и закрытия и вручении медалей", - сказал в понедельник собеседник агентства Интерфакс в CAS.
В феврале Россия предложила Международному олимпийскому комитету (МОК) использовать на Олимпийских играх композицию "Катюша" вместо гимна в ближайшие два года, сообщал глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков.
Однако в решении CAS о санкциях против России было сказано, что "российский национальный гимн (или любой другой гимн, связанный с Россией) не может официально проигрываться или исполняться на официальных спортивных площадках". Это касается церемоний открытия и закрытия соревнований, а также вручения медалей.
Другие варианты
Российская федерация фигурного катания на коньках в середине февраля этого года выбрала фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения награждения российских фигуристов на чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет 22-28 марта в Стокгольме.
Международный союз конькобежцев разрешил использовать эту музыку вместо российского гимна. Ранее в союзе разрешили использовать музыку Чайковского на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку.
При этом на чемпионатах мира по гандболу и санному спорту в январе в честь россиян звучали гимны международных федераций этих видов спорта.
"Этого следовало ожидать, - сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова агентству РИА "Новости", комментируя решение CAS о запрете "Катюши". - Думаю, не следует тут зацикливаться на одном варианте, нужно предлагать несколько. Не хочется рассуждать в ключе, что лучше - "Катюша" или первый концерт Чайковского, но, думаю, что для МОК вариант с Чайковским более нейтральный. Международная федерация уже его одобрила, так что, думаю, этот вариант вполне подходящий".
"Катюша" - очень патриотичная песня, известная всему миру, поэтому и был предложен этот вариант. Чтобы когда российский спортсмен выступал, то об этом знали бы все страны. Раз отклонили, то будем искать другой вариант", - сказала изданию Sport24.ru председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета и олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.
"Разъяснение CAS не только выглядит негативным, но и является достаточно странным. Фактически под запретом теперь не только гимн, но и вообще любые композиции на русском языке. Поскольку многие песни имеют то или иное отношение к России, хотя бы в виду языковой принадлежности. И раз уж на то пошло, то песня "Катюша" была написана еще во времена СССР, в состав которого входила не только Россия", - заявил РИА Новости член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
Допинговый скандал
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом на два года в качестве санкций по делу о манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.
До 16 декабря 2022 года россияне смогут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также в чемпионатах мира только под нейтральным флагом и при выполнении определенных условий.
Решение CAS также позволит России провести чемпионат мира по хоккею в 2023 году, заявили в Федерации хоккея России.
Композиция "Катюша" впервые прозвучала в 1938 году. В ней поется о девушке по имени Катюша, которая ждет своего любимого из армии. Автором музыки стал Матвей Блантер, а стихи написал Михаил Исаковский. Песня стала одним из символов Великой Отечественной войны. Существует множество переводов и альтернативных текстов этой песни на разных языках.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вопрос национальной безопасности: Что не так с национализацией «Мотор Сичи»
|Обращение Байдена к Зеленскому: Почему США прямо заговорили о деле Коломойского
|Дубинского исключили из «Слуги народа» – сайт партии
|Новый передел собственности: Что на самом деле сказал Владимир Зеленский о нашем светлом будущем
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США потратят $150 млн на кибербезопасность Microsoft
|Ватикан не намерен благословлять однополые пары
|Европейский регулятор 18 марта обсудит ситуацию с вакциной AstraZeneca
|Столтенберг не увидел непосредственной угрозы атаки на НАТО
|ЕС ввел новую систему контроля за импортом: как изменятся таможенные правила
|Великобритания намерена отойти от норм GDPR ради экономического роста
Это интересно
|Электрокары Tesla неожиданно подорожали
|Самая дорогая игра в истории Star Citizen привлекла более $350 млн долларов и до сих пор не вышла
|Глава Toyota посоветовал Apple приготовиться к трудностям автомобильного бизнеса
|Renault показала новый логотип
|Facebook начала тестировать рекламные стикеры в «Историях». Доходами с них она поделится с авторами контента
|Google Chrome стал загружаться быстрее и потреблять меньше памяти
|Автомобили через три года будут потреблять более 3 % всей оперативной памяти DRAM