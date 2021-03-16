Без «Катюши» на Олимпиаде. России запретили исполнять популярную песню вместо гимна

Российские спортсмены и чиновники недовольны отказом Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне разрешить России использовать песню "Катюша" на Олимпиадах в Токио и Пекине. Из-за нарушения антидопинговых правил российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом и использовать гимн страны до середины декабря 2022 года.

Как сообщает издание Inside the Games , в ответ на его запрос CAS заявил, что запрет "должен распространяться "на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее, и это касается "Катюши".

"Российский национальный гимн (или любой другой гимн, который ассоциируется в Россией) не должен официально проигрываться или исполняться на каких бы то ни было официальных мероприятиях или на объектах, контролируемых стороной, подписавшей соглашение, или официальным организатором мероприятия. Речь идет, в том числе, о церемониях открытия и закрытия и вручении медалей", - сказал в понедельник собеседник агентства Интерфакс в CAS.

В феврале Россия предложила Международному олимпийскому комитету (МОК) использовать на Олимпийских играх композицию "Катюша" вместо гимна в ближайшие два года, сообщал глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков.

Однако в решении CAS о санкциях против России было сказано, что "российский национальный гимн (или любой другой гимн, связанный с Россией) не может официально проигрываться или исполняться на официальных спортивных площадках". Это касается церемоний открытия и закрытия соревнований, а также вручения медалей.

Другие варианты

Российская федерация фигурного катания на коньках в середине февраля этого года выбрала фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения награждения российских фигуристов на чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет 22-28 марта в Стокгольме.

Международный союз конькобежцев разрешил использовать эту музыку вместо российского гимна. Ранее в союзе разрешили использовать музыку Чайковского на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку.

При этом на чемпионатах мира по гандболу и санному спорту в январе в честь россиян звучали гимны международных федераций этих видов спорта.

"Этого следовало ожидать, - сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова агентству РИА "Новости", комментируя решение CAS о запрете "Катюши". - Думаю, не следует тут зацикливаться на одном варианте, нужно предлагать несколько. Не хочется рассуждать в ключе, что лучше - "Катюша" или первый концерт Чайковского, но, думаю, что для МОК вариант с Чайковским более нейтральный. Международная федерация уже его одобрила, так что, думаю, этот вариант вполне подходящий".

"Катюша" - очень патриотичная песня, известная всему миру, поэтому и был предложен этот вариант. Чтобы когда российский спортсмен выступал, то об этом знали бы все страны. Раз отклонили, то будем искать другой вариант", - сказала изданию Sport24.ru председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета и олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.

"Разъяснение CAS не только выглядит негативным, но и является достаточно странным. Фактически под запретом теперь не только гимн, но и вообще любые композиции на русском языке. Поскольку многие песни имеют то или иное отношение к России, хотя бы в виду языковой принадлежности. И раз уж на то пошло, то песня "Катюша" была написана еще во времена СССР, в состав которого входила не только Россия", - заявил РИА Новости член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Допинговый скандал

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом на два года в качестве санкций по делу о манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

До 16 декабря 2022 года россияне смогут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также в чемпионатах мира только под нейтральным флагом и при выполнении определенных условий.

Решение CAS также позволит России провести чемпионат мира по хоккею в 2023 году, заявили в Федерации хоккея России.

Композиция "Катюша" впервые прозвучала в 1938 году. В ней поется о девушке по имени Катюша, которая ждет своего любимого из армии. Автором музыки стал Матвей Блантер, а стихи написал Михаил Исаковский. Песня стала одним из символов Великой Отечественной войны. Существует множество переводов и альтернативных текстов этой песни на разных языках.