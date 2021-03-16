Федеральная комиссия по связи США назвала пять китайских компаний, представляющих угрозу национальной безопасности

Федеральная комиссия по связи (FCC) США завершила эту неделю, в соответствии с законом 2019 года, направленным на защиту сетей связи, назвав пять китайских компаний, представляющих угрозу национальной безопасности.

Это компании Huawei Technologies, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Zhejiang Dahua Technology.

Закон 2019 года требует от FCC выявлять компании, производящие телекоммуникационное оборудование и услуги, «которые, как было установлено, представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США».

Исполняющая обязанности председателя FCC Джессика Розенворсель

Исполняющая обязанности председателя FCC Джессика Розенворсель (Jessica Rosenworcel) заявила: «Этот список содержит значимые указания, которые гарантируют, что при построении сетей следующего поколения по всей стране не будут повторены ошибки прошлого, и не будут использоваться оборудование или услуги, представляющие угрозу национальной безопасности США или безопасности и защищенности американцев».

В законе 2019 года использовались критерии из законопроекта о разрешении на защиту, в котором ранее были определены пять китайских компаний. Постановление, изданное в августе 2020 года, запретило правительственным агентствам США покупать товары или услуги у любой из пяти китайских компаний.

В 2019 году Huawei, Hikvision и другие компании были внесены в черный список министерства торговли.

В прошлом году FCC назвала Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности коммуникационных сетей. Фактически, это запрет американским компаниям использовать средства из государственного фонда размером 8,3 млрд долларов на покупку оборудования у этих компаний.

В декабре FCC завершила работу над правилами, обязывающими операторов связи с оборудованием ZTE или Huawei заменить это оборудование. Тогда же законодатели США одобрили выделение 1,9 млрд долларов на финансирование программы компенсации соответствующих затрат.