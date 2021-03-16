Франция провела первые в Европе симуляции атак на спутники

Во Франции прошли учения по отражению неприятельских атак на спутники, которые, по мнению французских властей, отнюдь не настолько футуристические, как может показаться.

В ходе четырехдневной военной игры под названием AsterX участники разыгрывали сценарий, в котором неназванная космическая держава атаковала союзную с Францией страну и пыталась уничтожить французский спутник связи. Учения проходили в национальном космическом агентстве Франции CNES в Тулузе при участии представителей Италии, Германии и США. Президент Франции Эммануэль Макрон лично присутствовал на учениях.

AsterX - первые учения такого рода во Франции в частности и в Европе в целом. Они предоставили специалистам возможность имитировать изменение траектории полета спутников, отправку резервных спутников для устранения неисправности, мониторинг передачи конфиденциальных данных и временное шифрование коммуникаций враждебных спутников и даже их полное отключение. Как сообщили в офисе Макрона, сценарий учений является хоть и вымышленным, но отнюдь не неправдоподобным.

Перед началом учений Макрон возглавил собрание космического командования - органа, созданного в 2017 году для реализации военной стратегии Франции в космосе.