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Великобритания считает Россию угрозой номер один
15:44 15.03.2021 |
Великобритания объявит Россию "враждебным государством", сообщила в понедельник, 15 марта, британская газета The Times со ссылкой на новый обзор внешней политики Лондона, который планирует обнародовать 16 марта премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. В этом документе РФ, по сведениям газеты, названа "самой большой угрозой" для Великобритании и государством, которое связано с "частыми агрессивными вторжениями" в водное и воздушное пространство страны, а также совершает "убийства диссидентов на британской земле".
В то же время Китай охарактеризован в этом обзоре как "коммерческий конкурент" Лондона. "Главная угроза для Великобритании исходит от России. Китай - конкурент, который пытается похитить интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности. Но это не то же, что произошло в Солсбери", - заявил изданию The Times неназванный источник в британском правительстве, имея в виду отравление Сергея и Юлии Скрипалей.
Другой собеседник газеты сообщил: "Россия - враждебное государство, Китай - глобальный вызов". "В случае с Китаем подход таков: соперничайте, где необходимо, сотрудничайте, когда это возможно, противодействуйте, когда это необходимо", - процитировала его слова The Times.
Стратегические обзоры вопросов обороны и безопасности правительство в Лондоне публикует раз в пять лет начиная с 2010 года. Новый обзор по настоянию Бориса Джонсона охватывает более обширную тематику, в том числе внешнюю политику и долгосрочное развитие Великобритании. В числе прочего в нем будут содержаться анализ современных вызовов, а также проблем, с которыми страна столкнется в ближайшие 10 лет, и предложения по преобразованию британских вооруженных сил.
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