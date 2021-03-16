Финансовые новости
- |
- 16.03.21
- |
- 09:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
WSJ: BioNTech создал альянс по производству вакцины
13:34 15.03.2021 |
Разработавшая первую в мире вакцину на основе матричной РНК немецкая компания BioNTech создала альянс из 13 фирм, стремясь обеспечить Евросоюз и другие страны необходимым количеством препарата. Об этом в субботу, 13 марта, пишет газета The Wall Street Journal, отмечая, что таким образом BioNTech надеется достичь, а возможно и превзойти, амбициозную цель - произвести в текущем году два миллиарда доз вакцины.
По сведениям издания, переговоры начались еще в октябре 2020 года, за несколько недель до того, как BioNTech со своим американским партнером Pfizer объявили о создании вакцины. К альянсу присоединились некоторые ключевые конкуренты компании Pfizer, большинство из вошедших в него фармацевтических компаний - европейские.
Среди партнеров называются немецкие производители Merck, Rentchler Biopharma, Evonik Industries, Dermapharm, Siegfried AG и Baxter Oncology; французские Sanofi и Delpharm; швейцарская Novartis, австрийская Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH и канадская Acuitas Therapeutics. Все они будут выполнять определенные части работы.
BioNTech расширяет собственное производство
BioNTech расширяет и собственное производство: ожидается, что в апреле будет запущен новый завод, который сможет ежегодно выпускать 750 миллион доз вакцины.
В январе стало известно, что Евросоюз не может получить в полном объеме вакцину от коронавируса, заказанную у британской компании AstraZeneсa.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вопрос национальной безопасности: Что не так с национализацией «Мотор Сичи»
|Обращение Байдена к Зеленскому: Почему США прямо заговорили о деле Коломойского
|Дубинского исключили из «Слуги народа» – сайт партии
|Новый передел собственности: Что на самом деле сказал Владимир Зеленский о нашем светлом будущем
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США потратят $150 млн на кибербезопасность Microsoft
|Ватикан не намерен благословлять однополые пары
|Европейский регулятор 18 марта обсудит ситуацию с вакциной AstraZeneca
|Столтенберг не увидел непосредственной угрозы атаки на НАТО
|ЕС ввел новую систему контроля за импортом: как изменятся таможенные правила
|Великобритания намерена отойти от норм GDPR ради экономического роста
Это интересно
|Электрокары Tesla неожиданно подорожали
|Самая дорогая игра в истории Star Citizen привлекла более $350 млн долларов и до сих пор не вышла
|Глава Toyota посоветовал Apple приготовиться к трудностям автомобильного бизнеса
|Renault показала новый логотип
|Facebook начала тестировать рекламные стикеры в «Историях». Доходами с них она поделится с авторами контента
|Google Chrome стал загружаться быстрее и потреблять меньше памяти
|Автомобили через три года будут потреблять более 3 % всей оперативной памяти DRAM