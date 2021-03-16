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В Мьянме число убитых во время протестов превысило 120 человек
13:24 15.03.2021 |
Продолжает расти число жертв протестов в Мьянме против захватившей власть военной хунты. По данным информагентств, после переворота 1 февраля погибшими считаются уже 126 человек. 38 протестующих погибли в Мьянме в воскресенье и еще 13 - в субботу. Об этом пишет информагентство Reuters со ссылкой на очевидцев и местные СМИ.
Между тем свергнутое гражданское правительство страны выступило с обращением к населению Мьянмы в соцсети Facebook. При этом председатель Собрания национальностей (верхней палаты парламента Мьянмы) Ман Вин Кхайн Тан пообещал создать законодательную базу для того, чтобы "люди получили право защищать себя". По его словам, сегодня Мьянма переживает "самый мрачный момент своей истории", однако "рассвет уже близок".
В настоящий момент Ман Вин Кхайн Тан скрывается от военных, как и большинство представителей правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД). Лидер этой партии, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, возглавлявшая правительство Мьянмы до военного переворота, арестована.
Военный переворот в Мьянме и протесты
Партия НЛД, по официальным данным, стала победителем парламентских выборов, прошедших в стране в ноябре 2020 года.
Однако влиятельные представители вооруженных сил заявили о фальсификации результатов голосования. В ночь на 1 февраля 2021 года военная хунта захватила власть в Мьянме, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год.
С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, рост насилия со стороны силовиков уже привел к гибели десятков человек. 2100 протестующих были задержаны. Евросоюз готовит санкции против компаний в Мьянме, управлением которыми занимается военная хунта.
С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.
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