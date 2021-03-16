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Доклад SIPRI: Пандемия может изменить объемы экспорта оружия в мире
10:40 15.03.2021 |
Мировым лидером по продажам оружия и военной техники остаются США, а первое место по покупкам вооружений занимает Саудовская Аравия. В целом объемы международной торговли оружием за период с 2016 по 2020 годы по сравнению с показателями за предыдущие пять лет не изменились: существенное увеличение поставок тремя из пяти крупнейших экспортеров оружия - США, Францией и Германией - было в значительной степени компенсировано сокращением российского и китайского экспорта вооружений. К таким выводам пришли авторы доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованного 15 марта.
Объем продаж вооружений за 10 лет не вырос
Впервые с 2001-2005 годов объем продаж основных видов оружия в период между 2011-2015-м и 2016-20 годами не увеличился. Тем не менее, масштаб торговли вооружениями остается близким к самому высокому уровню со времен окончания холодной войны.
"Пока что рано делать выводы о том, что двадцатилетний период быстрого наращивания поставок оружия завершился, - говорит эксперт SIPRI Питер Веземан. - Экономические последствия пандемии коронавируса еще могут заставить ряд государств в ближайшие годы пересмотреть свои объемы импорта вооружения. В то же время, даже в разгар пандемии в 2020 году некоторые страны подписали крупные контракты на поставку основных видов вооружений".
США - мировой лидер по продажам вооружений
Соединенные Штаты продолжают оставаться крупнейшим в мире экспортером оружия, на США приходится более трети общемирового объема. При этом доля американского экспорта в мировой торговле оружием за указанный срок возросла с 32 до 37 процентов. За прошедшие пять лет США продали вооружений и военной техники 96 странам, что намного превышает показатели других поставщиков оружия.
Почти половина поставок оружия из США (47%) приходится на страны Ближнего Востока, основным его покупателем (24%) является Саудовская Аравия. За период с 2011 по 2020 годы американский экспорт вооружений вырос на 15 процентов, что еще больше увеличило разрыв между США и вторым по величине экспортером вооружений - Россией.
Продажи российского оружия снизились
Российский экспорт оружия, составлявший в 2016-2020 годах 20 процентов от всех мировых продаж, упал за этот период на 18 процентов (что сравнимо с периодом с 2011 по 2015 годы). Около 90 процентов от этого сокращения объясняется тем, что за прошедшие пять лет на 53 процента снизились продажи российских вооружений Индии.
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