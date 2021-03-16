Администрация Байдена больше месяца не может установить контакт с КНДР

Администрация президента США Джо Байдена заявляет, что пытается связаться с правительством Северной Кореи с февраля, но до сих пор не получила ответа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

По словам официальных лиц, Вашингтон пытался связаться с Пхеньяном несколькими способами, чтобы предотвратить эскалацию напряженности.

Попытки США связаться с Пхеньяном включали "Нью-Йоркский канал" - через северокорейское представительство при ООН.

Официальный представитель США сообщил, что было "несколько попыток" наладить контакт с Северной Кореей, но никаких значимых контактов не было более 12 месяцев, включая большую часть последнего года президентства Дональда Трампа.

Государственные СМИ Северной Кореи до сих пор не признали, что Джо Байден стал президентом США.

Байден уже объявил о пересмотре политики в отношении Северной Кореи, обнародование которой ожидается в апреле.

Он назвал лидера КНДР головорезом и подчеркнул необходимость ядерного разоружения Северной Кореи, прежде чем можно будет ослабить жесткие экономические санкции США и ООН.

Северокорейский лидер продолжал подчеркивать военный потенциал своей страны, заявляя о разработке более точных ракет большой дальности, сверхбольших боеголовок, спутников-шпионов и атомной подводной лодки.

В то же время он призвал США отказаться от "враждебной политики".