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Стратегический бомбардировщик США впервые приземлился в Польше
09:58 15.03.2021 |
Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer впервые осуществил посадку на авиабазе в Польше.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте командования ВВС США в Европе.
Бомбардировщик приземлился на 33-й польской авиабазе вблизи городка Повидз для дозаправки.
Дозаправка впервые в Европе производилась при включенных двигателях и без выхода экипажа с тем, чтобы самолет как можно скорее вернулся в небо для выполнения нового задания.
В ходе полета над Центральной Европой B-1B также взаимодействовал со шведскими истребителями JAS-39 Gripen, датскими и польскими F-16.
B-1В также выполнял дозаправку в воздухе с помощью британского самолета-заправщика Stratotanker KC-135.
"Концепция быстрой дозаправки в Польше говорит сама за себя. Наши бомбардировщики после выполнения миссии могут вылететь в любое время и в любое место", - сказал генерал Джефф Харригян, командующий ВВС США в Европе.
Напомним, американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики В-1В Lancer впервые прибыли в Норвегию для длительного размещения и проведения учебных миссий.
Ранее бомбардировщики B-1 могли нести ядерное оружие, но с середины 1990-х их модернизировали исключительно для обычных миссий.
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