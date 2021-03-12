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Все взрослое население США должно получить доступ к вакцине от COVID-19 к началу мая – Байден
09:24 12.03.2021 |
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в своем обращении к нации заявил, что все взрослое население США должно иметь возможность вакцинироваться от коронавируса к 1 мая текущего года.
"Первое. Все взрослое население Америки старше 18 лет должно иметь доступ к вакцине к 1 мая", - заявил Байден.
Для этого, по его словам, будет делаться до 2 млн прививок в день. "За первые 60 дней моего пребывания у власти населению США будут введены 100 млн доз вакцин", - отметил Байден, подчеркнув, что "этого нет ни в одной другой стране мира".
Президент пообещал также расширить сеть прививочных пунктов и более широко информировать о том, где они находятся.
Он в очередной раз призвал всех американцев соблюдать методы социальной гигиены, носить маски, которые он назвал "самыми простыми вещами для спасения жизней".
Байден отметил высокую смертность от коронавирусной инфекции в США, повторив, что число жертв от COVID-19 превысило число американцев, погибших во время Первой и Второй мировых войн, а также войны во Вьетнаме.
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