США ужесточат санкции против Huawei с целью достижения их однородности

Администрация Джозефа Байдена пока демонстрирует преемственность во внешней политике, но при этом старается навести порядок в сфере внешней торговли. В отношении санкций против Huawei Technologies решено было отозвать ранее выданные лицензии, которые позволяли поставщикам снабжать китайского гиганта отдельными компонентами.

Как сообщают агентства Bloomberg и Reuters, регулирующие органы США признали недействительными те экспортные лицензии, которые давали поставщикам возможность снабжать Huawei продукцией, используемой при создании устройств с поддержкой 5G. По сути, американская сторона решила перекрыть каналы поставок, которые позволяли Huawei получать полупроводниковые компоненты, антенные устройства и аккумуляторы для устройств с поддержкой сетей 5G. При этом сами компоненты могут и не иметь специфического отношения к сетям нового поколения - как те же аккумуляторные батареи, например.

Данные изменения ставят своей целью достижение однородности требований к экспортёрам, сотрудничающим с Huawei Technologies. До сих пор некоторые лицензии, выданные ранее, могли предоставлять одним компаниям больше свободы, чем другим. Средний срок действия одной экспортной лицензии составляет четыре года, но если она не соответствует новым правилам, то её признают недействительной. По данным Reuters, из 120 рассмотренных в январе заявок американские власти одобрили только четыре, на сумму не более $20 млн при общем потенциальном обороте более $119 млрд. Попавшие под запрет заявки имели отношение к сегменту памяти, смартфонов и сетевого оборудования. Некоторые из требований даже устанавливают предельный объём микросхем памяти - он не должен превышать 6 Гбайт. В период с 2019 по 2020 год американские власти одобрили лицензий на общую сумму $87 млрд. В январе рассмотрения ожидали около 300 заявок на общую сумму $296 млрд.