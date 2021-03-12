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ЕС введет санкции против чиновников из России, Китая и КНДР
08:47 12.03.2021 |
В санкционный список Евросоюза в связи с нарушениями прав человека войдут около дюжины официальных лиц из Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает интернет-издание EUObserver со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Это предварительное решение, согласованное 11 марта послами стран ЕС, пишет EUObserver. Окончательно оно должно быть утверждено на встрече глав МИД государств Евросоюза 22 марта. Конкретных имен чиновников, которые предположительно окажутся в перечне, издание не приводит.
Генпрокурор РФ, главы Росгвардии, ФСИН и СК - уже под санкциями ЕС
В конце 2020 года ЕС принял "европейский акт Магнитского" - инструмент, позволяющий вводить штрафные меры в отношении людей, ответственных за грубые нарушения прав человека или получающих выгоду от этого. Санкции включают в себя запрет на въезд в Евросоюз и блокирование активов.
Прежде Евросоюз мог вводить санкции только против государств или в рамках специальных санкционных режимов, в частности, по борьбе с кибератаками или против использования химического оружия. Санкции в качестве реакции на грубые нарушения прав человека - пытки, внесудебные казни или произвольные задержания - до появления этого механизма были практически невозможны.
Первый пакет штрафных мер в рамках нового санкционного механизма ЕС ввел в начале марта в ответ на преследование в России оппозиционного политика Алексея Навального. Под санкциями оказались генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.
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