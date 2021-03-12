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ЕЦБ улучшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021г, ухудшил на 2022г
16:48 11.03.2021 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) улучшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году и ухудшил прогноз на 2022 год.
Прогноз на 2023 год оставлен без изменений.
Регулятор ожидает роста ВВП еврозоны в 2021 году на 4% по сравнению с декабрьским прогнозом, предусматривавшим рост экономики на 3,9%, сказала председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания в четверг.
В 2022 году объем ВВП, как ожидается, увеличится на 4,1%, тогда как декабрьский прогноз Центробанка предусматривал рост экономики на 4,2%.
Рост экономики еврозоны в 2023 году, вероятно, составит 2,1%, что соответствует декабрьскому прогнозу ЕЦБ.
Инфляция в еврозоне, согласно мартовским прогнозам, в 2021 году составит 1,5%, в 2022 году - 1,2%, в 2023 году - 1,4%.
Таким образом, ЕЦБ оставил неизменным декабрьский прогноз на 2023 год, прогнозы на 2021 и 2022 годы были пересмотрены в сторону повышения - с 1% и 1,1% соответственно.
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