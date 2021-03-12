С YouTube-блогеров начнут взимать налоги в США

Компания Google сообщила пользователям YouTube, которые проживают за пределами США, что с июня 2021 года начнет удерживать с них налоги. Ставка будет меньше, если подать декларацию.

Об этом говорится в сообщении Google.

В связи с этим компания просит пользователей как можно скорее указать налоговую информацию в AdSense.

"Если вы не предоставите необходимые сведения до 31 мая 2021 года, с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может начать удерживаться налог по ставке 24%", - говорится в сообщении.

В Google сообщили, что обязаны собирать налоговую информацию от авторов, которые являются участниками Партнерской программы и получают доход на YouTube. Если такой доход сгенерирован в США, компания Google также должна удерживать с него налог. Речь идет о средствах, полученных из разных источников, в том числе от просмотров рекламы, YouTube Premium, Суперчата, суперстикеров и спонсорства.

По информации Google, если автор проживает за пределами США и предоставил налоговую информацию, то ставка, по которой будет взиматься доход, сгенерированный в США, составляет 0-30% и зависит от того, заключено ли между страной проживания автора и США соглашение об избежании двойного налогообложения. (Соглашение об избежании двойного налогообложения между Украиной и США действует с 2000 года, - ред.).

В качестве примера Google приводит блогера с доходом 1000 долларов за последний месяц. При этом 100 долларов из этой суммы он получил за счет просмотров в США. В этом случае компания удержит с его доходов 24% (240 долларов), если блогер не предоставит необходимую налоговую информацию.

Если автор является налоговым резидентом Украины, то размер ставки может составить 10% в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения и из дохода может быть вычтено 10 долларов.

"В отличие от первого сценария, в этом случае налогом будет облагаться только часть дохода, которая получена в результате действий зрителей из США", - говорится в сообщении.

Если автор предоставил налоговую информацию, но между США и его страной не заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то для автора будет установлена ставка в размере 30% от дохода, полученного в результате действий зрителей из США (для блогера из примера налог составит 30 долларов).

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада приняла за основу законопроект о так называемом "налоге на Google". Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.

В партии "Слуга народа" заявили, что международные компании, предоставляющие электронные услуги в Украине, будут платить НДС наравне с украинскими компаниями. По прогнозам, государственный бюджет может дополнительно получить 3 млрд грн в год.

