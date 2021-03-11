Финансовые новости
- |
- 11.03.21
- |
- 15:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Турция вводит обязательные электронные анкеты для путешественников
13:17 11.03.2021 |
Путешественники, которые планируют поездку в Турцию, с 15 марта перед выездом должны будут заполнять электронную анкету.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Форма размещена на сайте Минздрава Турции и должна быть заполнена в течение последних 72 часов перед поездкой.
"На основе заполненной информации для вас будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому мы сможем связаться с вами, если у вас или у людей, с которыми вы контактируете во время путешествия и пребывания, есть контактные лица, или больные COVID-19. По этой причине точность и актуальность информации очень важны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заполнение формы может быть проверено на границе Турции и в случае, если пассажир не заполнил ее или внес ложную информацию, ему могут угрожать правовые и административные санкции.
"Также может быть не разрешен въезд в Турцию (если вы не являетесь гражданином Турции или не имеете разрешение на проживание в Турции)", - отметили в Минздраве.
Напомним, Турция продолжила требование об отрицательном тесте на коронавирус для путешественников из-за рубежа.
Для пересечения границы и дальше будут требовать предоставить отрицательный результат теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до путешествия.
Как известно Республика Кипр не открыла въезд для украинских туристов с 1 марта, несмотря на то, что такие планы анонсировались в январе.
В то же время граждане Украины, которые путешествуют самолетом, с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Гарань: В двусторонних переговорах с Россией мы всегда проигрывали
|Котировки на межбанке 10 марта двигались в разные стороны, ощущались продажи доллара со стороны нерезидентов
|Виталий Портников: Путину не нужен мирный план
|Для чего Путин готовит военную провокацию на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ультиматум Земана: как президент Чехии наказывает чиновников за нелюбовь к России
|Обидчивый рэпер. Как сын Иванишвили спровоцировал новый политический кризис в Грузии
|Турция вводит обязательные электронные анкеты для путешественников
|Президент Армении не утвердил кандидатуру нового главы Генштаба
|Блинкен: США продолжают бороться за отмену строительства «Северного потока - 2»
|Конгресс США утвердил программу поддержки экономики на 1,9 трлн долларов
Это интересно
|Skoda представила удлиненную Octavia Pro
|Apple потратит более €1 млрд на создание нового центра разработки микросхем в Германии
|Apple обвинили в сборе данных пользователей без их разрешения
|SpaceX рассказала, каким будет её будущий космопорт в Южном Техасе
|Mercedes-Benz S-Class обзавелся новой базовой версией и подешевел
|Литий-ионные батареи сделали из 100% твердотельной негорючей керамики
|Мощнейший Mercedes-Benz украсили уникальными дисками за 20 тысяч долларов