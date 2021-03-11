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ЕС начал подготовку четвертого пакета санкций против режима Лукашенко - СМИ
18:21 10.03.2021 |
В Евросоюзе началась работа над четвертым санкционные пакетом против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Работа над четвертым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси медленно начала. Я предполагаю, что они больше будут сосредоточены на сотрудниках милиции / безопасности, а не на "деньгах", стоящих за режимом, но еще рано говорить наверняка", - написал Джозвяк.
В конце февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что будет подготовлен четвертый пакет санкций в отношении Беларуси.
В санкционный список ЕС уже включены 84 физических лиц и 7 юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах в Беларуси.
Ранее Евросоюз осудил приговоры двум белорусским журналисткам, которые были осуждены за видеотрансляцию разгона митинга в Минске, и призвал режим Лукашенко прекратить атаки на медиа.
Двух журналисток "Белсат" в Беларуси 18 февраля приговорили к двум годам лишения свободы.
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