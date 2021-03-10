Беженцы-депутаты. Почему Европарламент лишил иммунитета вождя каталонских сепаратистов

Владислав Гирман / Деловая столица

Экстрадиция бывшего главы Каталонии может произойти еще очень нескоро. Если вообще произойдет.

Троица мятежных каталонских лидеров - экс-глава Женералитета Карлес Пучдемон, бывшие министры здравоохранения Энтони Комин и образования Клара Понсати - с легкой руки коллег в Европейском парламенте лишились неприкосновенности.

Решения, принятые в отношении Пучдемона, Комина и Понсати по запросам Верховного суда Испании, поддержали 400 законодателей, 248 выступили против и еще 45 - воздержались.

Иммунитет депутата Европарламента, куда они избрались в 2019 г. от сепаратистского политического альянса Junts pel Sí ("Вместе за "Да"), был своего рода зонтиком, за которым они прятались от испанской фемиды, имевшей на них зуб из-за референдума о независимости Каталонии, проведенного в 2017 г.

С независимостью у каталонских сепаратистов, действовавших под эгидой Пучдемона, как известно, не срослось. Некоторые из верхушки получили солидные сроки, а сам Пучдемон и его министры успели сбежать из страны.

Пучдемон осел в Бельгии, как и Комин. А Клара Понсати восстановилась в должности профессора в шотландском университете Сент-Эндрюса в конце 2017 г. и уже в 2018-м перебралась в Шотландию, где, напомним, тоже довольно сильны сепаратистские настроения. Победа на выборах позволила ей воссоединиться с друзьями по неудавшемуся "путчу" в Брюсселе под прикрытием мандата.

Теперь у них отобрали неприкосновенность. Что важно: комитет ЕП по правовым вопросам в своих выводах касательно запросов испанского суда отметил, что не обнаружил признаков возможного ущерба для политической деятельности всех троих каталонцев, поскольку, собственно, запросы касаются событий 2017 г., т.е. они поданы не с целью помешать их работе в Европарламенте.

Означает ли это, что Пучдемону, Понсати и Комину все же придется ответить перед центральными властями Испании?

Нет.

По крайней мере, не сразу. Во-первых, это далеко не первая попытка Мадрида "выдернуть" политиков из Бельгии или Шотландии. Еще в 2018 г. Верховный суд выдал международный ордер на арест Пучдемона. Экс-глава Женералитета был задержан в Германии, однако Высший земельный суд в Шлезвиге согласился на экстрадицию Пучдемона, если только его будут судить за растрату госсредств, а не за подстрекательство к мятежу. Мадрид условие счел неприемлемым и отозвал ордер. Новый был выдан в октябре 2019 г., и снова неудача - Пучдемон становится евродепутатом.

Аналогичным образом спаслась и Клара Понсати, которая даже добровольно сдалась шотландской полиции и дожидалась решения суда по экстрадиции, а точнее - непосредственно выхода Британии из ЕС и получения места в Европарламенте.

Возвращение на родину

На руку каталонцам из "черного списка" Испании и прецедент с экс-министром культуры автономии Луисом Пуйгом, которого не экстрадировали из Бельгии даже с учетом того, что у него нет мандата европейского парламентария.

Местный суд попросту постановил, что Верховный суд Испании не является компетентным органом для подачи запросов об экстрадиции.

Имея бэкграунд в виде несговорчивости европейских судов, Пучдемон и его соратники, понятно, будут упираться всеми силами.

Он уже начал это делать, понимая и принимая заранее будущее решение Европарламента. Результаты голосования ему были известны до голосования, поскольку Пучдемон, по данным испанской прессы, переписывался со многими европарламентариями.

Потому он активизировался и в медийном пространстве. Как пишет El Pais, за несколько дней он дал уже 18 интервью СМИ из нескольких стран.

К тому же его адвокаты сразу заявили, что будут подавать апелляции на возможные решения об экстрадиции, а также, по словам самого Пучдемона, будут искать справедливости в Суде ЕС в Люксембурге.

В общем, процесс может затянуться на месяцы и даже годы. Так что бывший президент Женералитета Каталонии может еще долго в относительном комфорте жить в Брюсселе.

И в случае необходимости, если вдруг бельгийские суды все же примут доводы Мадрида, сменить место жительства - сбежать в страны, у которых нет договоров об экстрадиции с Испанией. Либо же в страны, их успешно игнорирующие. Ну, например, в Россию, которая демонстрирует неподдельный интерес к каталонскому сепаратизму.

В то же время, для Мадрида пресловутое решение Европарламента - это в большей степени все же проблема, нежели достижение. Проблема насущная, она есть здесь и сейчас, а успех в вопросе экстрадиции Пучдемона и Ко - призрачный.

Почему?

С одной стороны, может показаться, что вся эта история является попыткой купировать продолжающуюся эскалацию политического кризиса в Каталонии, поводом для которой послужили, во-первых, победа сторонников независимости на февральских выборах в парламент автономии; во-вторых, массовые акции протеста с погромами и стычками в связи с приговором для рэпера и фаната "ЛДНР" Пабло Хаселя за оскорбление короны и восхваление терроризма.



Однако Карлес Пучдемон, хоть и присутствует в информационном и политическом поле Испании, физически на родине отсутствует. Пальму первенства после его бегства подхватили другие политики из числа сепаратистов. Тот же Ким Торра, сменивший Пучдемона на посту президента Женералитета, но также лишившийся должности из-за своей деятельности, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Испании.

Парламентские выборы показали, что идея независимости замкнута не на Пучдемона. Она самодостаточна и ее с легкостью используют другие фигуры, которые даже могут представлять абсолютно разные по идеологии политсилы.

Коалицию пытаются сформировать три партии: "Левые республиканцы Каталонии" (ERC, 33 мандата), "Вместе за "Да" (32 мандата) и "Кандидатура национального единства".

Все они выступают за независимость Каталонии. Они партнеры и союзники, однако взгляды на то, как этого добиваться, у них различаются. И если "Вместе за "Да", уступившие в популярности ERC, готовы даже к неправовым методам, то левые хотят все сделать, следуя букве закона.

Так что коалиция может получиться далеко не такая крепкая, как им хотелось бы. И легальный механизм выхода из состава Испании в рамках правового поля им создать пока не удалось. Потому если ERC вдруг не радикализируется, то все разговоры о независимости останутся разговорами.

И вот тут-то может мощно сыграть карта Пучдемона - позабытого лидера Каталонии. Потому как, если после снятия неприкосновенности его задержат, то он в сию же минуту снова станет иконой каталонского сепаратизма. И не без помощи иностранных игроков, в этом кровно заинтересованных. Да, российские пропагандисты уже топчутся по теме каталонских беглецов, называя всех троих - Пучдемона, Кимона и Понсати - жертвами преследования.

