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Глава Евросовета обвинил РФ и Китай в пропаганде вокруг вакцины от коронавируса
08:08 10.03.2021 |
Председатель Европейского совета Шарль Мишель обвинил власти РФ и Китая в использовании вакцин от коронавируса в качестве средств для ведения пропаганды. Обе страны поставляют препараты для вакцинации другим странам "в очень ограниченном объеме", но широко рассказывают об этом общественности, заявил он во вторник, 9 марта, в Брюсселе.
"По имеющимся данным, в этих странах на 100 жителей было введено вдвое меньше доз, чем в Европейском Союзе. И Европа не будет использовать вакцины в пропагандистских целях. Мы продвигаем наши ценности", - подчеркнул глава Евросовета.
Одновременно Мишель отверг обвинения в "национализме в сфере вакцинации", звучавшие в ходе дискуссий о распределении вакцин между странами. В ходе конфликта с производителем вакцины AstraZeneca Брюссель ввел в действие защитный механизм контроля над импортом вакцин в третьи страны, признал политик. "Однако ЕС не прекращал их экспортировать", - подчеркнул он и отметил, что Великобритания и США полностью запретили экспорт вакцин от коронавируса. Между тем в Лондоне опровергли заявление Мишеля, касающегося запрета на экспорт вакцины. "Британское правительство ни разу не блокировала экспорт какой-либо вакцины от COVID-19", - заявил представитель Даунинг-стрит.
Ряд стран ЕС обратились к вакцинам из России и Китая
Ряд стран Европейского Союза, в частности, Венгрия, Чехия и Словакия, в связи с нехваткой допущенных в ЕС вакцин обратились к возможности закупок вакцин у России и Китая. Они не сертифицированы в Брюсселе, но страны ЕС имеют возможность допустить препараты к использованию на национальном уровне в кризисной ситуации.
Венгрия заказала 5 миллионов доз китайской Sinopharm и 2 миллиона доз российского "Спутника V". Премьер-министр Виктор Орбан прошел вакцинацию китайской вакциной Sinopharm. Чешский президент Милош Земан сообщил, обратился с просьбой предоставить российскую вакцину к президенту РФ Владимиру Путину и тот согласился ее удовлетворить. В Словакии на фоне планов использования "Спутника V" разразился правительственный кризис. Премьер-министр Игор Матович заключил договор с Россией о поставках вакцины без согласования с партнерами по правящей коалиции.
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