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Благодаря вакцинации мир ожидает стремительный экономический рост - ОЭСР
08:04 10.03.2021 |
Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует стремительный рост мировой экономики благодаря вакцинации от COVID-19.
Как передает Укринформ, такая информация обнародована на сайте ОЭСР.
Согласно прогнозу организации, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6%. В следующем году ОЭСР рассчитывает на рост мирового ВВП на 4%.
Однако, отмечают в организации, для восстановления мировой экономики критически важным является быстрое и эффективное развертывание кампании вакцинации от коронавируса.
"Широко распространенная вакцинация взрослого населения является лучшей экономической политикой сегодня, чтобы экономика и занятость вновь росли. Если мы воюем с вирусом, тогда нам необходимо поставить производство вакцин в военные условия, обеспечить необходимыми ресурсами и ускорить доставку по всему миру", - говорится в сообщении.
Ожидается, что к середине 2021 года мировое производство достигнет уровня, который был до пандемии. Впрочем, темпы и продолжительность восстановления будут зависеть от хода вакцинации и распространения новых штаммов коронавируса.
Как сообщалось, по состоянию на 9 марта в 116 странах мира сделано более 312 млн прививок против коронавируса.
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