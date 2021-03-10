Благодаря вакцинации мир ожидает стремительный экономический рост - ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует стремительный рост мировой экономики благодаря вакцинации от COVID-19.

Как передает Укринформ, такая ​​информация обнародована на сайте ОЭСР.

Согласно прогнозу организации, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6%. В следующем году ОЭСР рассчитывает на рост мирового ВВП на 4%.

Однако, отмечают в организации, для восстановления мировой экономики критически важным является быстрое и эффективное развертывание кампании вакцинации от коронавируса.

"Широко распространенная вакцинация взрослого населения является лучшей экономической политикой сегодня, чтобы экономика и занятость вновь росли. Если мы воюем с вирусом, тогда нам необходимо поставить производство вакцин в военные условия, обеспечить необходимыми ресурсами и ускорить доставку по всему миру", - говорится в сообщении.

Ожидается, что к середине 2021 года мировое производство достигнет уровня, который был до пандемии. Впрочем, темпы и продолжительность восстановления будут зависеть от хода вакцинации и распространения новых штаммов коронавируса.

Как сообщалось, по состоянию на 9 марта в 116 странах мира сделано более 312 млн прививок против коронавируса.