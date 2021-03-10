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Норвегия приостановила продажу компании из РФ предприятия, поставляющего двигатели для ее флота
22:54 09.03.2021 |
Норвегия приостановила запланированную продажу компании Bergen Engines, части Rolls-Royce, контролируемой РФ компании - до оценки безопасности рисков такого шага.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Британская Rolls-Royce объявила о продаже компании 4 февраля как части плана, который должен помочь пережить экономические последствия пандемии коронавируса. Bergen Engines поставляет свою продукцию в том числе для флота Норвегии.
Новым владельцем Bergen Engines должна была стать компания из структуры российского "Трансмашхолдинга" - TMH Group, заплатив за нее 150 млн евро.
Норвежское агентство по нацбезопасности NSM сначала проанализирует, не повредит ли продажа безопасности флота страны, сообщили в Министерстве юстиции.
Министр юстиции Моника Маленд отметила, что Норвегия приветствует иностранные инвестиции, но должна учитывать и потенциальные риски для нацбезопасности, если речь идет о стратегических отраслях.
"В данном случае есть значительная неопределенность в отношении интересов в сфере национальной безопасности, и на этот вопрос нужно обратить внимание. Мы пока не знаем, какими будут выводы", - отметила она.
Представитель Rolls-Royce сообщил, что компания проинформировала правительство Норвегии о своих намерениях перед анонсированием продажи, но понимает стремление правительства тщательно оценить контракт.
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