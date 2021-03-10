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Китай представил пятилетний план с акцентом на технологическое доминирование
15:44 09.03.2021 |
Правительство Китая представило пятилетний план по ускорению развития передовых технологий, в том числе искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В проекте экономического плана, представленного на ежегодном собрании законодателей страны, официальные лица заявили, что будут увеличивать расходы на исследования и разработки более чем на 7% ежегодно до конца 2025 года.
В пятилетнем плане перечислены семь стратегических направлений, которые считаются важными для «национальной безопасности и общего развития». К ним относятся искусственный интеллект, квантовые вычисления, интегральные схемы, генетические и биотехнологические исследования, нейробиология и аэрокосмическая промышленность.
Китай также планирует создать национальные лаборатории и укрепить академические программы для инкубации и поддержки некоторых из этих технологий.
Премьер-министр КНР Ли Кэцян заявил, что правительство страны пересмотрит правила и политику, чтобы стимулировать поток венчурного капитала в стартапы, освободить банковское кредитование и расширить налоговые льготы для поощрения исследований и разработок.
«Лидерство в области искусственного интеллекта и вычислений позволяет Китаю извлекать огромные выгоды из гибридных войн и сбора разведданных», - сказал Алекс Капри, старший научный сотрудник бизнес-школы Национального университета Сингапура.
Он добавил, что другие передовые технологии позволят стране расширить свой военный потенциал в Индо-Тихоокеанском регионе, сыграть ведущую роль в милитаризации космоса, цифровой торговле и коммерции, а также в работе над экосистемой вокруг цифровой валюты.
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