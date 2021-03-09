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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Германия - главная мишень российской дезинформации в ЕС

 

Германия чаще всего становилась объектом российских кампаний по дезинформации среди других стран Европейского союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете EUvsDisinfo, который ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС. Сайт занимается опровержением кремлевской пропаганды.

"Ни одно другое государство-член ЕС не испытывает более жестоких нападений дезинформации, чем Германия - с конца 2015 года в базе данных дезинформации EUvsDisinfo собрано более 700 дел, направленных на Германию", - говорится в отчете.

Для сравнения - по Франции было определено 300+ случаев дезинформации, Италии (170+) и Испании (40+).

"Кремль создает ментальный образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной "русофобии"", - отмечают авторы доклада.

В качестве примера они приводят освещения ситуации с выходцами из России, живущими в Берлине и которых социальные службы забрали троих детей.

Детей забрали от родителей из соображений благополучия самих детей, но прокремлевские СМИ и политики использовали этот случай, чтобы обвинить немецкие власти в систематическом давлении на выходцев из РФ в Германии.

Текущая кампания началась лишь через несколько дней после того, как Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель поехал в Москву, чтобы передать четкое сообщение о ситуации с правами человека и исследовать, будут ли возможности для диалога по конкретным вопросам. Кремль ответил демонстративной высылкой дипломатов из трех стран-членов ЕС, включая Германию.

Без сомнения, есть сходство с "делом Лизы" пять лет назад. Якобы изнасилование несовершеннолетнего лица было использовано в политических целях представителями российского государства, намеренно искажавшими эту тему. Министр иностранных дел России обвинил немецкую полицию в сокрытии инцидента, которого, похоже, фактически не было.
 

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