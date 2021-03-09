Джен Псаки: Россия пытается подорвать доверие к западным вакцинам

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник сообщила, что администрация Джо Байдена внимательно следит за попытками Кремля подорвать доверие к вакцинам от коронавиурса компаний Moderna и Pfizer.

По ее словам, работа по дискредитации вакцин ведется сразу на нескольких интернет-платформах и за ними стоят российские спецслужбы.

О российской дезинформации заявил в понедельник и представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Определены четыре российские онлайн-платформы, которые работали под управлением разведслужб и распространяли дезинформацию о вакцинах, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США", - сказал он.

Центр глобального взаимодействия (GEC) при Госдепартаменте США выявил три таких платформы, которые, как утверждают в GEC, распространяют дезинформацию не только о вирусе, но и о международных организациях, военных конфликтах, протестах и обо всем, что может потенциально способствовать расколу в западном обществе.

"У этих агентств разный охват, тон и целевая аудитория, но все они распространяют российскую пропаганду и дезинформацию", - заявил представитель GEC.

Организация еще в августе 2020 года выпустила специальный отчет на эту тему, в том числе и на русском языке, под названием "Основные элементы экосистемы российской дезинформации и пропаганды".

Об этом также сообщила недавно газета Wall Street Journal. Издание пришло к выводу, что это целенаправленная кампания по дезинформации, скоординированная российским спецслужбами, которая стала нарастать по мере того, как в США и других западных странах началась активная вакцинация населения препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson and Johnson.

В качестве примера такой дезинформации газета приводит публикацию одной из трех упомянутых медийных платформ - так называемого народного информационного агентства Новостной фронт (в английской версии - News Front).

Это агентство сыграло на международных сообщениях и преувеличило риск развития паралича Белла, поражающего лицевые мускулы, у людей, которым сделали прививки Pfizer или Moderna. Хотя специалисты признают, что в редких случаях такое осложнение в самом деле бывает, это практически не сказывается на безопасности и эффективности вакцины.

Судя по всему, полагает Wall Street Journal, это попытка подорвать усилия американских чиновников, которые стараются вселить в население уверенность в эффективность вакцин после ряда публикаций, заставивших некоторых усомниться в их действенности и безопасности.

Аналитический отчет о том, как Россия, Китай и Иран манипулируют информацией о вакцинах, опубликовала на днях и неправительственная организация "Альянс за безопасность демократии" (ASD). Эта близкая к американским властям аналитическая организация была создана в 2017 году для противостояния российским дезинформационным кампаниям, направленным на подрыв демократических институтов в США.

"С тех пор, как в марте прошлого года из-за вспышки вируса большая часть мира оказалась в локдауне, Россия, Китай и Иран использовали комбинацию публичной дипломатии, пропаганды, а также открытых и скрытых кампаний дезинформации, чтобы представить ответные меры на пандемию в этих странах как более эффективные, чем на Западе", - сообщается в отчете.

Организация изучила в "Твиттере" почти полмиллиона сообщений из этих трех стран. Наибольшим нападкам, по подсчетам авторов исследования, по не совсем понятной причине подверглась вакцина фирмы Pfizer. При этом из трех стран именно российские источники чаще увязывали эту вакцину со смертью пациентов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмел обвинения в адрес спецслужб России, назвав это полной чушью и заявив, что они не имеют никакого отношения к нагнетанию волны критики в адрес вакцин.

На это Джен Псаки ответила, что попытки дезинформации со стороны России для американцев - не новость, что подходы и тактика Кремля известны, что США будут им всеми силами противостоять и что соответствующие шаги в этом направлении уже делаются.