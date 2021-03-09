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Побочное действие вакцинации: «Спутник V» развалит правительство Словакии?
12:09 09.03.2021 |
Российская вакцина "Спутник V" стала причиной правительственного кризиса в Словакии: инициатива премьер-министра Игора Матовича, заключившего без согласования с партнерами по правящей коалиции договор с Россией о поставках "Спутника V", угрожает развалом правительству.
А высказывание премьера о том, что в качестве платы за вакцину Словакия готова отдать России часть Западной Украины, спровоцировало дипломатический конфликт и заставило извиняться вначале словацкий МИД, а затем и самого главу правительства. Несмотря на скандал, возвращать России "Спутник V" Матович не намерен. О деталях происходящего в Словакии вокруг российской вакцины - в материале DW.
Покупка "Спутника V" за спиной партнеров по коалиции
Прибытие в Словакию партии вакцины "Спутник V" в начале марта напоминало съемки шпионского фильма. Грузовой военный самолет из России с вакциной на борту приземлился в сумерках в аэропорту города Кошице, где его ждали словацкий премьер-министр Игор Матович и представители местных СМИ.
Стоя перед открытой хвостовой частью фюзеляжа самолета, в глубине которой виднелись поддоны с надписью "Спутник V", глава словацкого правительства объявил о том, что в страну только что прибыли первые 200 тысяч доз российской вакцины против коронавируса. Поблагодарив Москву за "быструю и своевременную доставку", Матович отметил, что Россия доказала, что является "надежным партнером", на которого "можно рассчитывать в эти трудные времена".
Выступление главы правительства и лидера правящей партии "Обычные люди и независимые личности" вызвало политическое землетрясение, грозящее развалом четырехпартийной правящей коалиции. Президент страны Зузана Чапутова и партнеры Матовича по коалиции раскритиковали премьер-министра за то, что он договорился о поставках 2 млн доз вакцины с Москвой за их спиной, вопреки воле правительства страны, входящей в Евросоюз и НАТО, и до регистрации препарата в ЕС.
Спустя несколько часов после пресс-конференции Матовича вице-премьер правительства Словакии и лидер коалиционной партии "За народ" Вероника Ремишова назвала выступление Матовича абсурдным, сказав, что не исключает выхода из коалиции. А ее однопартиец Томас Валашек, председатель Европейского политического комитета в парламенте Словакии, уже заявил о выходе из коалиции.
"Секретные полеты на военном самолете. Непроверенные российские вакцины. Таинственный посредник, близкий к Путину. Премьер-министр плюнул на европейских партнеров", - написал Валашек на своей странице в Facebook. Словакия, по его словам, стала второй после Венгрии страной, "вошедшей в зал позора" (Венгрия была первой страной Евросоюза, одобрившей и закупившей "Спутник V". - Ред.).
Дипломатический скандал с Украиной
Спустя несколько дней к политическому кризису в стране добавился дипломатический конфликт с Украиной, виновником которого вновь стал глава словацкого правительства. В интервью Radio Express 3 марта, отвечая на вопрос ведущего о том, что он пообещал России за поставки вакцины, Матович в шутку сказал: "Закарпатскую Украину". Он тут же добавил, что ничего не обещал, и Россия ничего у него не просила, но опрометчивое высказывание словацкого премьера возмутило Киев.
Украинский МИД опубликовал ноту, в которой осудил слова Матовича, заявив, что "независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружественную и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, предложил Словакии расплатиться за российскую вакцину несколькими регионами собственной страны. "Печально, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит необычайно дружные и искренние отношения между Украиной и Словакией", - написал Кулеба в Twitter.
За "неуместные высказывания" премьер-министра пришлось извиняться министру иностранных дел Словакии Ивану Корчку. Позднее Матович и сам принес извинения за неудачную шутку. "Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Прошу извинения у всех украинцев за свою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия", - написал Матович в своем аккаунте в Twitter.
Словакия не откажется от российской вакцины
Кабинет министров Словакии осудил покупку российской вакцины. Министр иностранных дел Иван Корчок назвал "Спутник V "инструментом в гибридной войне". "Он раскалывает нас в нашем же доме, и он раскалывает нас в ЕС", - заявил глава словацкого МИДа. А министр экономики Словакии Ричард Сулик, лидер второй по величине коалиционной партии "Свобода и солидарность", потребовал изменить состав кабинета министров, заявив, что иначе правительство не сможет продолжать дальнейшую работу.
В интервью газете Denník N Сулик высказался еще резче: он обвинил премьера Матовича в том, что тот зашел "за все красные линии" и не справился с поставленной перед ним задачей. "Мы едва ли можем продолжать в том же духе. Мы очевидно не справляемся с борьбой с пандемией. Премьер-министр настроил против себя практически всех: медиа, президента, партнеров по коалиции и, конечно, общественность", - цитирует Сулика агенство Bloomberg.
Несмотря на шквал критики в свой адрес, Игор Матович заявил, что не намерен отправлять "Спутник V" обратно в Россию, как ему предложил производитель вакцины. "Спутник" не полетит в Россию, а будет спасать жизни в Словакии. По правде говоря, я никогда и не позволил бы вернуть (вакцину - Ред.). Никогда!" - написал премьер-министр на своей странице в Facebook.
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