Финансовые новости
- |
- 09.03.21
- |
- 15:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС может потерять до 100 млрд евро из-за пробуксовки вакцинации
11:52 09.03.2021 |
Пробуксовка европейской вакцинации от коронавируса вызывает тревогу у ряда ведущих мировых инвесторов. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщило агентство Bloomberg.
По его оценкам, внутренние политические дрязги в ЕС, перебои с поставками препаратов, а также сопротивление кампании со стороны общественности приводит к существенному отставанию по темпам. Так, по данным агентства, если в Великобритании на 100 человек приходятся 33 введенные дозы вакцины, а в США - 25, то в ЕС - всего восемь. По прогнозам Bloomberg Economics, задержка в один-два месяца в открытии предприятий после локдауна может обойтись экономике ЕС в 50-100 млрд евро потерь от непроизведенной продукции.
Премьер Венгрии обвинил ЕС в срыве поставок вакцин
"Европейцы отчаянно нуждаются в ускорении темпов распределения вакцин, если хотят справиться с вирусом", - уверена Сима Шах, главный стратег лондонской инвестиционной компании Principal Global Investors Ltd. "Не хотели бы показаться пессимистами, но, к сожалению, вынуждены повторить, что вялые темпы вакцинации продолжают ставить под угрозу восстановление в еврозоне", - в свою очередь отметил Питер Ванден Хоут, главный экономист ING Belgium SA.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале марта обвинил ЕС в срыве поставок вакцин от коронавируса. При этом он объяснил необходимость применения в своей стране российской вакцины Sputnik V тем, что Еврокомиссия не может обеспечить снабжение граждан зарегистрированными в Евросоюзе препаратами. "Нет западной и восточной вакцины, есть только плохая и хорошая", - заявил он в интервью изданию Bild. По словам политика, Евросоюз не справился с задачей "быстро и эффективно" снабдить европейцев вакциной. "Поэтому я должен, в соответствии с конституцией, взять ответственность на себя", - подчеркнул премьер.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мендель поспорила с экономистом Аслундом из-за статьи о президенте и олигархах
|Дефицит снарядов. Почему Минобороны химичит с импортом, а не увеличивает заказ «Стугн»
|Позитив недели. Наших воинов вооружат сверхмощными «Аллигаторами»
|«Идите вон к чертовой матери». Зачем Кравчук послал Путина с Лавровым, а заодно и Пескова с Грызловым
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Германия - главная мишень российской дезинформации в ЕС
|Джен Псаки: Россия пытается подорвать доверие к западным вакцинам
|Побочное действие вакцинации: «Спутник V» развалит правительство Словакии?
|Прививка от коронавируса: какие вакцины получит Молдова?
|ЕС может потерять до 100 млрд евро из-за пробуксовки вакцинации
|В Нидерландах 1300 человек позвали в клуб ради коронавирусного эксперимента
Это интересно
|«Лаборатория Касперского»: одна доза вакцины от Covid-19 продаётся в даркнете в среднем за 500 долларов
|Составлен рейтинг автомобилей с самым долгим сроком службы
|Hyundai построит в Китае завод по выпуску водородных топливных элементов
|Honda представила автомобиль с автопилотом, который позволяет убирать руки с руля
|Beatles на службе у полиции или Как полицейские используют копирайт-фильтры в Instagram
|Власти Сингапура запретят машины с ДВС к 2025 году
|Власти США готовятся выделить $30 млрд на развитие национального производства полупроводниковых компонентов