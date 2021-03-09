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В Нидерландах 1300 человек позвали в клуб ради коронавирусного эксперимента
11:45 09.03.2021 |
В Амстердаме в субботу более тысячи любителей танцевальной музыки впервые за год допустили на танцпол для того, чтобы провести эксперимент и изучить возможности ослабления карантина в стране.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В целом 1300 человек были допущены к участию в тщательно организованном тестовом мероприятии в крупнейшем мюзик-холле Амстердама, ZiggoDome, который в обычное время вмещает до 17 000 человек.
За всеми движениями и контактами людей, которые танцевали под музыку голландских диджеев, следили с помощью бирки, которую они были вынуждены носить. В рамках этого эксперимента нидерландские власти хотят изучить, каким образом вновь разрешить массовые мероприятия, запрещенные из-за эпидемии.
Всем гостям необходимо было получить отрицательный результат теста на коронавирус за 48 часов до мероприятия, а через пять дней после мероприятия они могли пройти еще один тест.
Внутри они были разделены на шесть групп, каждая из которых придерживалась различных принципов социального дистанцирования и ношение масок, а также имела разную степень свободы передвижения.
Правительственные советники будут использовать данные об их поведении для принятия решений о возможном ослаблении изоляции в ближайшие месяцы.
Танцевальное событие является частью серии тестовых мероприятий, проводимых при поддержке правительства. Среди других - бизнес-конференция, два футбольных матча и комедийное шоу, все с разными правилами для различных групп, чтобы увидеть, что работает лучше всего.
Правительство Нидерландов на прошлой неделе постепенно ослабило меры изоляции, позволив ограниченное открытие второстепенных магазинов и средних школ. Все бары и рестораны в Нидерландах закрыты с середины октября, а по всей стране с 21:00 до 4:30 утра последние шесть недель действует комендантский час.
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