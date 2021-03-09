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Швейцарцы поддержали запрет закрывать лицо, масок это не касается
11:41 09.03.2021 |
Жители Швейцарии на референдуме проголосовали за запрет полного закрытия лица, включая исламские паранджу и никаб, в общественных местах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.
Запрет поддержали 51,2% избирателей, против высказались 48,8% граждан Швейцарии, которые пришли на референдум. Явка составила 51,4%.
Швейцария присоединилась к пяти других европейским странам, включая соседей Францию и Австрию, которые уже запретили такую одежду публично.
Исключения из закона включают закрытие лица из соображений безопасности, климата и здоровья - это значит, что защитные маски, носимые против Covid-19, являются приемлемыми. В местах поклонения все еще будут разрешены никабы и бурки.
Окончательные результаты в воскресенье показали, что только шесть из 26 кантонов страны отклонили инициативу, которую инициировал ультраправый "Комитет Егеркингера" - та самая группа, которая стояла за голосованием за запрет строительства минаретов в 2009 году.
Запрет коснется и футбольных фанатов, а также левых и правых радикалов, которые любят во время демонстраций скрывать свои лица. Главный аргумент сторонников инициативы о запрете скрывать лицо состоит в том, что мужчины и женщины должны иметь равные права, а ношение чадры или никаба эти права ограничивает.
Многие также считают, что запрет ношения предметов гардероба, скрывающие лицо, укрепит безопасность, помогая противодействовать персонам, нарушающих общественный порядок. Свою роль играет и аргумент борьбы с терроризмом.
Оппоненты говорят, что запрет, в частности, ношение никаба лишит многих мусульманок права и возможности выходить из дома и участвовать в общественной жизни.
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