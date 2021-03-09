Швейцарцы поддержали запрет закрывать лицо, масок это не касается

Жители Швейцарии на референдуме проголосовали за запрет полного закрытия лица, включая исламские паранджу и никаб, в общественных местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Запрет поддержали 51,2% избирателей, против высказались 48,8% граждан Швейцарии, которые пришли на референдум. Явка составила 51,4%.

Швейцария присоединилась к пяти других европейским странам, включая соседей Францию ​​и Австрию, которые уже запретили такую ​​одежду публично.

Исключения из закона включают закрытие лица из соображений безопасности, климата и здоровья - это значит, что защитные маски, носимые против Covid-19, являются приемлемыми. В местах поклонения все еще будут разрешены никабы и бурки.

Окончательные результаты в воскресенье показали, что только шесть из 26 кантонов страны отклонили инициативу, которую инициировал ультраправый "Комитет Егеркингера" - та самая группа, которая стояла за голосованием за запрет строительства минаретов в 2009 году.

Запрет коснется и футбольных фанатов, а также левых и правых радикалов, которые любят во время демонстраций скрывать свои лица. Главный аргумент сторонников инициативы о запрете скрывать лицо состоит в том, что мужчины и женщины должны иметь равные права, а ношение чадры или никаба эти права ограничивает.

Многие также считают, что запрет ношения предметов гардероба, скрывающие лицо, укрепит безопасность, помогая противодействовать персонам, нарушающих общественный порядок. Свою роль играет и аргумент борьбы с терроризмом.

Оппоненты говорят, что запрет, в частности, ношение никаба лишит многих мусульманок права и возможности выходить из дома и участвовать в общественной жизни.