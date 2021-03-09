Швейцарцы отказались от цифровой идентификации из-за опасений о безопасности данных

Жители Швейцарии на референдуме отвергли закон, регулирующий предлагаемую систему электронной идентификации из-за опасений по поводу защиты данных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

64,4% избирателей в воскресенье выступил против запланированного закона. На карту было поставлено создание правовой основы для системы проверки цифровой личности, которая должна лицензироваться и контролироваться государством, но предоставляться в основном частными компаниями.

Единая точка доступа предназначена для упрощения использования онлайн-услуг, предлагаемых коммерческими предприятиями, а также контактов с государственными учреждениями через каналы электронного правительства.

В январе парламент Швейцарии принял закон "О цифровой идентификации" (E-ID-Gesetz). Противники закона считают, что государство не сможет обеспечить безопасность персональных данных. Поэтому закон, даже уже одобренный депутатами, был вынесен на всенародное голосование.

В отличие от многих других европейских стран в Швейцарии пока нет сертифицированных государством методов проверки цифровой идентичности жителя страны (eID).

Данный инструмент, там, где он действует, заметно упрощает пользование официальными онлайн-сервисами. Таким образом, eID цифровым паспортом не является. Это просто единый логин, который позволяет пользоваться цифровыми госуслугами.

Министр юстиции Карин Келлер-Саттер признала "определенное беспокойство" среди избирателей. Она призвала парламент и критиков неудавшегося плана сотрудничать, чтобы избежать тупика.

"У нас нет выбора, и мы должны работать над новым решением, даже если для этого потребуется несколько попыток. Для Швейцарии очень важно догнать другие страны, когда дело касается цифровизации", - сказала она.