Финансовые новости
- |
- 09.03.21
- |
- 15:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Швейцарцы отказались от цифровой идентификации из-за опасений о безопасности данных
11:37 09.03.2021 |
Жители Швейцарии на референдуме отвергли закон, регулирующий предлагаемую систему электронной идентификации из-за опасений по поводу защиты данных.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.
64,4% избирателей в воскресенье выступил против запланированного закона. На карту было поставлено создание правовой основы для системы проверки цифровой личности, которая должна лицензироваться и контролироваться государством, но предоставляться в основном частными компаниями.
Единая точка доступа предназначена для упрощения использования онлайн-услуг, предлагаемых коммерческими предприятиями, а также контактов с государственными учреждениями через каналы электронного правительства.
В январе парламент Швейцарии принял закон "О цифровой идентификации" (E-ID-Gesetz). Противники закона считают, что государство не сможет обеспечить безопасность персональных данных. Поэтому закон, даже уже одобренный депутатами, был вынесен на всенародное голосование.
В отличие от многих других европейских стран в Швейцарии пока нет сертифицированных государством методов проверки цифровой идентичности жителя страны (eID).
Данный инструмент, там, где он действует, заметно упрощает пользование официальными онлайн-сервисами. Таким образом, eID цифровым паспортом не является. Это просто единый логин, который позволяет пользоваться цифровыми госуслугами.
Министр юстиции Карин Келлер-Саттер признала "определенное беспокойство" среди избирателей. Она призвала парламент и критиков неудавшегося плана сотрудничать, чтобы избежать тупика.
"У нас нет выбора, и мы должны работать над новым решением, даже если для этого потребуется несколько попыток. Для Швейцарии очень важно догнать другие страны, когда дело касается цифровизации", - сказала она.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мендель поспорила с экономистом Аслундом из-за статьи о президенте и олигархах
|Дефицит снарядов. Почему Минобороны химичит с импортом, а не увеличивает заказ «Стугн»
|Позитив недели. Наших воинов вооружат сверхмощными «Аллигаторами»
|«Идите вон к чертовой матери». Зачем Кравчук послал Путина с Лавровым, а заодно и Пескова с Грызловым
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Германия - главная мишень российской дезинформации в ЕС
|Джен Псаки: Россия пытается подорвать доверие к западным вакцинам
|Побочное действие вакцинации: «Спутник V» развалит правительство Словакии?
|Прививка от коронавируса: какие вакцины получит Молдова?
|ЕС может потерять до 100 млрд евро из-за пробуксовки вакцинации
|В Нидерландах 1300 человек позвали в клуб ради коронавирусного эксперимента
Это интересно
|«Лаборатория Касперского»: одна доза вакцины от Covid-19 продаётся в даркнете в среднем за 500 долларов
|Составлен рейтинг автомобилей с самым долгим сроком службы
|Hyundai построит в Китае завод по выпуску водородных топливных элементов
|Honda представила автомобиль с автопилотом, который позволяет убирать руки с руля
|Beatles на службе у полиции или Как полицейские используют копирайт-фильтры в Instagram
|Власти Сингапура запретят машины с ДВС к 2025 году
|Власти США готовятся выделить $30 млрд на развитие национального производства полупроводниковых компонентов